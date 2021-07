Dirigente radical reclama acciones del Estado en favor del cuidado ambiental

La viceintendenta de Villa Libertador General San Martín, Susana Cayrus, formuló un enfático reclamo al Estado entrerriano para el desarrollo de medidas concretas que actúen en defensa del Medio Ambiente.



Cayrus, enrolada en las filas del radicalismo, consideró que el tema del Ambiente es otra materia pendiente y que en un momento «en el que las malas gestiones en salud y economía nos mantienen en un permanente estado de incertidumbre, hablar de medioambiente parece no tener tanta importancia. ¿Pero sabemos hasta dónde la economía y nuestra salud y por ende la de nuestros hijos está siendo afectada por el entorno en el que vivimos?», interrogó



Detalló luego: «La llamada ‘huella de carbono’ es un indicador ambiental que puede reflejar la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos directa o indirectamente por todas las actividades que realizamos. Ese impacto ambiental es medido y tipificado como si se tratara de hacer un análisis del ciclo de vida, siguiendo normativas internacionales reconocidas (ISO 2007, ISO 14069, entre otras). Una vez conocida esa medida, es posible implementar una estrategia de reducción o compensación. Y aquí es cuando el Estado debe tomar el guante de la responsabilidad e implementar políticas regulatorias asequibles y realizables, porque no es un tema que impacte en unos pocos, sino que todos estamos inmersos en la problemática de un ambiente cada vez más contaminado, descuidado y menos saludable», sostuvo Cayrus.



Y agregó: «Las emisiones de gases a las que hacemos referencia con la huella de carbono son aquellas emitidas directamente por maquinarias o vehículos y también por reacciones químicas propias de procesos de producción de diversa índole, ambas relativamente sencillas de medir. Pero también están incluidas las emisiones indirectas, más difíciles de contabilizar debido a su enorme cantidad y diversidad de puntos de emisión. Pero –haciendo una comparación práctica- ya sea que se trate de un gran incendio localizado o pequeños fuegos diseminados, todos deben ser solucionados con medidas justas y adecuadas».



Cayrus cuestionó seguidamente: ¿Cómo explicar que con demasiada frecuencia quienes nos gobiernan eligen apoyar actividades destinadas 100% a producir recursos para unos pocos, en claro detrimento del bienestar medioambiental, económico y sanitario de la gran mayoría?. No se trata solamente de un tema de impacto global. Nos pasa hoy en estas colinas entrerrianas: desaparece la fauna autóctona, se siguen quemando las islas, existen los volcaderos y basurales a cielo abierto, la producción en general no se realiza dentro de un marco de políticas de cuidado ambiental… y nadie se hace debido cargo porque esperan que no tenga repercusiones en esta generación. Pero lo cierto es que el daño no se detiene, y no lo hará hasta que los Organismos de Control realicen la tarea para la cual existen: cumplir y hacer cumplir las normativas que fueron pensadas para mantener las buenas producciones y reactivar las actividades que se han deteriorado, pero esta vez en un contexto socioambiental de cuidado y preservación».



Finalmente, reflexionó: «Es necesario que el asunto deje de ser meramente un aspecto de voluntariado y conciencia personal para transformarse en una cuestión en la que el Estado sea líder y ejemplo, acompañando y asistiendo a las PyMEs en cuestiones propias de cada actividad para minimizar el impacto negativo que pueda estar teniendo en los recursos naturales que hoy vemos como tan amplios, pero que en realidad son escasos.

Ponerles números a las cuestiones ambientales nos permitirá medir exactamente el impacto que ello tiene en la rentabilidad, y comenzar a transitar un camino de producción ecoamigable del cual podamos sentirnos orgullosos. No ‘seguir como venimos’ sino hacer más eficientes los procesos, utilizando menos recursos y generando menos desechos. Claramente esto puede traducirse como: más rentabilidad y menos contaminación, un entorno más seguro y saludable. Así ganamos todos y no solo unos pocos, con el enorme plus de poder mirar a los jóvenes a los ojos y asegurarles de que, aún en medio de la incertidumbre, estamos buscando la manera de dejarles una Entre Ríos mejor».

