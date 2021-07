Lucio Godoy: “Habrá que ver si predomina la razón o la emoción en esta elección”

Juan Carlos Lucio Godoy, integrante del Ateneo Crisólogo Larralde afirmó que estamos «en un momento diferente de lo que ha sido la historia, pero no hay cambios sustanciales sino en todo caso se comprueba que por más promesas que se hagan en la vida política nada cambia. En la sustanciación de la vida económica, social, sanitaria y cultural no hay modificaciones de fondo. En todo caso hay una tendencia al empobrecimiento, porque el mundo pandémico provoca naturalmente eso. Así que no veo grandes cambios de fondo en la vida comunitaria y habrá cambios coyunturales seguramente ahora en las elecciones”.. remarcó.



Y agregó: “Esto es producto de la democracia, lo único raro es que será la primera vez que votamos en pandemia en la historia de nuestras vidas. Hay mucha emocionalidad hoy en día por lo que estamos viviendo, problemas psicológicos y de todo tipo que juegan en contra de la vida cotidiana, pero habrá que ver cómo juega eso para el voto, porque hoy en día no hay campañas políticas tradicionales en estas circunstancias. Hay campañas por redes sociales y por pantallas, entonces habrá que ver si predomina la razón o la emoción en esta elección. En el ser humano predomina la emoción, es esencialmente emocional y eso tiene un poquito de razón. Habrá que ver cómo juegan esas emociones en esta circunstancia electoral”, analizó.



En declaraciones formuladas al portal Debate Abierto, Lucio Godoy reflexionó que

“sería una aventura decir que esto va a ser de tal manera o de otra, no es correcto eso porque no tenemos contacto. Si algo caracteriza a la política en cualquier parte del mundo es la relación personal permanente y acá no existe. Hoy es aventurado decir cuál será lo que tendrá en cuenta el elector para decidir su voto”.



“En cambio, cuando nos comunicábamos personalmente podíamos transmitir credibilidad, confianza. Eso solo se logra con la presencia. Entonces es impredecible las consecuencias, a pesar de saberse que, en los últimos tiempos, tanto en Egipto o como está pasando ahora en Cuba, las redes sociales tienen un peso enorme cuando llega el momento del rechazo o de la fortaleza de una opinión que va congeniando una sociedad, pero cuando hay que hablar de nombres, de evaluación de la gestión se hace bastante difícil”, afirmó.



En ese marco, diferenció que “incluso divido por territorios, ya que no es lo mismo lo que pasa en Entre Ríos que lo que sucede en Córdoba o en la Patagonia, por decir de manera global. Hay distintas realidades, distintas culturas que hay que ver cómo se comportan a la hora del voto. Estoy seguro de que acá se cayó la economía y se han afectado muchos bolsillos, la inflación es galopante y hay un deterioro desde todo punto de vista, eso es real”.

(Debate Abierto-Análisis Digital)

