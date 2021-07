El cuerpo de Calleja fue encontrado en un descampado de Paraná y habría muerto por asfixia

La Policía confirmó el hallazgo de un cuerpo en la zona oeste de Paraná. Se trata de Gonzalo Calleja, el joven de 29 años buscado intensamente. El hallazgo se produjo en jurisdicción de la Comisaría 13°, en un terreno de Juan Báez al final. O sea que Calleja fue trasladado cerca de 7 kilómetros desde donde había quedado su vehículo en la noche del miércoles, donde hallaron 8 mil dólares.



Las fuerzas que trabajan en el lugar establecieron junto a familiares que se trata de Gonzalo Calleja, el joven paranaense desaparecido desde este miércoles. De acuerdo a fuentes policiales, el cuerpo no tendría orificios de bala y habría sido una muerte por asfixia. No obstante, lo iba a determinar la autopsia pertinente, a realizar en la morque de Oro Verde. Intervienen en el hecho el fiscal paranaense Santiago Alfieri, quien hasta hace unos meses se desempeñara en la ciudad de La Paz, como así también el fiscal Mariano Budasoff.



En medio del dolor, entre familiares y allegados, las fuerzas policiales identificaron a prima facie la identidad del joven. Su padre, el brigadier retirado Sergio Calleja, llegó al lugar, pero pidió no hacer declaraciones. El alto oficial fue director de Comunicaciones del Comando en Jefe de la Fuerza Aérea Argentina, en la gestión de Mauricio Macri y posteriormente se retiró de la tarea militar.



El auto del contador de 29 años fue localizado estacionado en calle Pringles al final, en barrio Consejo de la capital entrerriana.



En el interior del vehículo, la Policía halló 8 mil dólares, lo que abona la hipótesis policial de la Dirección de Investigaciones de que el joven puede haberse dirigido hasta el lugar para concretar una transacción de cambio de dólares. Según pudo saber ANALISIS, el joven había partido ayer desde su casa cerca de las 17, con 15 mil dólares. Había dicho que primero tenía que ir a un barrio a vender dólares y luego a otro más distante, aunque no se pudo determinar aún si era éste donde fue encontrado. Si bien el joven contador cumplía funciones en una empresa constructora de Paraná, a la vez, realizaba de modo particular la compra y venta de dólares.



Según se informó, en horas de la siesta hubo varios allanamientos en proximidades del lugar donde se encontró el vehículo y se estaban revisando las cámaras de esa zona. Al parecer, los investigadores habrían determinado que en los últimos tiempos, el joven contador habría hecho transacciones con el familiar directo de alguien vinculado con los negocios de la prostitución e incluso se habría producido una situación algo violenta en uno de los últimos encuentros, por un reclamo de parte de esa persona que adquiría la moneda extranjera. (Análisis Digital)

