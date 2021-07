Hay quejas de vecinos por la tala de árboles en el perilago de Salto Grande: “Las cosas no están claras”

Un grupo de vecinos de Concordia siguen preguntándose porque se lleva adelante una tala importante de árboles en la zona del Lago Salto Grande. De acuerdo a lo publicado por el sitio “El Andén”, manifestaron su preocupación por lo que está sucediendo y remarcaron que las respuestas que se vienen dando de parte de las autoridades no los deja conformes.

“Árboles de muchos años”

“Este fin de semana me encontré con que en el Lago Salto Grande están talando masivamente árboles de eucaliptus y pino; árboles de muchos años que generan un microclima increíble, además de que son parte de la buena oxigenación de nuestra ciudad” comenzó manifestando Giuliano Dell ‘Olio, vecino de Concordia.



Afirmó, en ese sentido, que estuvo investigando las razones sobre dicha tala y en principio sólo supo que se hace “con el fin de evitar futuros incendios y preservar la flora y fauna autóctona, según CODESAL. No creo que sean los motivos principales por lo que lo hacen”, insinuó.

“Las cosas no están claras”

“Una tala con fin de preservar la naturaleza se hace de manera lenta y paulatina, plantando otras especies, eso lo sabe cualquier biólogo” remarcó el hermano del concejal Luciano Dell ‘Olio (UCR – Juntos por el Cambio) y agregó que “hay muchas cosas que no están claras para la sociedad y que solo con publicaciones en las redes sociales no es suficiente”.

“No está claro cómo es que van a reemplazar la cantidad numerosa de árboles que están talando; no está claro que está haciendo con los árboles que venden” se preguntó y señaló que “estoy cansado que siempre nos tomen por idiotas, pero están haciendo cosas a la vista de todo, pero ojo, semanas atrás no se podía ir al lago por pandemia. Mientras ellos aceleraban el proceso maligno de romper con el bosque de árboles hermoso de la ciudad. Por favor no dejemos pasar este acto que nos traerá consecuencias futuras a nuestra generación y las que se vienen”. (El Andén-El Entre Ríos)

