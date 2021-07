Frigerio visitó nuestros estudios, habló del acontecer político en Entre Ríos y el país y de su propuesta.

En visita a los estudios de nuestra radio, Rogelio Frigerio, el ex ministro del Interior del gobierno de Mauricio Macri, dialogó con nuestro director, Omar Telmo Geminiani, con quien abordó temas de la actualidad política en la nación y la provincia, la situación en general y las candidaturas para las próximas elecciones, entre las cuales esbozó su propuesta y respondió a quienes lo tildan de «foráneo».

En primer término se refirió a la gestión nacional pasada de la que formó parte: «En nuestro gobierno teníamos un quinto de los senadores y un tercio de los diputados, lo que hacía muy difícil llegar a los consensos.

Hice la autocritica de lo que pasó, sirve para aprender de los errores. Hubo cosas que pudimos hacer y otras tantas que no. Muchas de ellas eran las que la gente esperaba de nosotros como arreglar la economía, terminar con la inflación, crecer de manera sostenida, que se genere empleo. No estuvimos a la altura de las expectativas en ese terreno, pero en otras sí avanzamos», dijo.

En cuanto al futuro, reflexionó: «Lo que importa es mirar hacía adelante y aprender. Justamente, la construcción de esa Entre Ríos utilizó la enseñanza del Gobierno Nacional para no repetir de esos errores. Tenemos que tener un volumen político mucho más fuerte del que teníamos a nivel nacional. Para llevar adelante ese plan de desarrollo que quiere Entre Ríos».

Sobre la gestión actual a nivel nacional, dijo: «Es un gobierno que no tiene capacidad de gestión. Es muy difícil encontrar algo positivo, hago esfuerzo pero no encuentro las cosas positivas. Enfrentamiento con el campo, aumentando el servicio publico. Confundiendo los poderes de la republica como entender que el Poder Legislativo puede avanzar sobre la justicia. Hay muchas cosas que se deben volver a cambiar. Y creo que esta elección de septiembre y sobre todo de noviembre tiene que servir para poner un límite al gobierno kirchnerista que tiene mayoría casi absoluta en el Senado y a pocos votos en Diputados, donde no se manejan bien, imponiendo sin buscar consensos, decisiones que van en contra de la Nación necesita».

En cuanto a los alineamientos con Nicaragua y Venezuela, reflexionó: «Nosotros nos tenemos que hacernos amigos de Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia, y a partir de ahí buscar alineamiento con Europa. Tenemos que hacer algo para evitarlo. Es muy difícil pedir que vayan a votar, porque hay mucha desesperanza. En ese marco les decimos que nos debemos ocupar de que la Argentina para lograr una alternativa».



EN LA PROVINCIA. Sobre el gobierno entrerriano, Frigerio, enfatizó: «Es el mismo signo gobernando hace 20 años sin solución, y creo que llegó el momento de generar otros modelos de conducción, con un espacio político que tiene los argumentos para conducir Entre Ríos.

Creo que hoy es el momento. Es importante que sigamos unidos, que busquemos ampliar porque los que tenemos no nos alcanza. Si mi candidatura sirve para ganarle al kirchnerismo yo voy a poner el cuerpo. Pero si mi presencia es útil, también me van a encontrar poniendo el cuerpo.

Yo tuve cargo muy importante en la función política, pero tuve mucho más tiempo afuera. No tengo ningún cargo, estar con mi familia. Tengo mi casa en Villa Paranacito, mis inversiones están ahí, al igual que mis ahorros. Soy productor de nueces pecan, ahora hice un vivero con mi hermano en un campo chiquito que tenemos. En este tiempo aproveché para organizar mis cosas de la producción.

Lentamente me fue ganando la idea de ir por una Entre Ríos mejor, y bueno aquí estoy. Las pasos son muy importantes y están para usarse.

Hay que pensar en la gente, y estoy cansado de los políticos que se culpan, que se pasan hablando de otros, nunca me vas a escuchar con un insulto, un agravio, buscar como llega la gente a fin de mes. Hay muchos jóvenes que se vuelven con su familia porque no tienen para el alquiler, no tener para la nafta.

En esta elección hay que dejar todo, porque no se sabe que va a pasar en dos años. Porque es muy importante dar aportes para poner un límite y por eso desde mi espacio busco ir como candidato a Diputado Nacional. Como hacemos para que Entre Ríos aproveche su potencial». concluyó Frigerio.

