“Tenemos todo para que Bordet entregue la llave a otro gobernador peronista”, dijo Fuertes

El senador provincial, Adrián Fuertes (FPV Villaguay), destacó que el justicialismo está en condiciones de retener la gobernación de Entre Ríos en las próximas elecciones.



«Estoy muy concentrado con la actividad departamental y no tengo aspiraciones por fuera de mi departamento. Nunca hubo tres obras viales a la vez, se va a realizar un plan cloacal a través del ENOHSA, mas viviendas del IAPV, edificio propio del Centro La Delfina. Además se esta remodelando cuadras con iluminación led y veredas, en decir en materia de inversión publica no tiene antecedentes en Villaguay pese a que hay inflación, pero hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente con el trabajo que generan estas obras, en la construcción se está trabajando muy bien”.



Con respecto al municipio de Villaguay indicó que “siempre trabajamos con el equilibrio financiero, teniendo la previsibilidad de mantener a flote el pago de sueldos, la gestión es extremadamente ordenada y ya cuenta con una trayectoria”.



Con respecto al escenario electoral indicó:“Tenemos un trabajo en conjunto con el gobierno nacional de Alberto Fernández y el gobernador Gustavo Bordet. Vamos a dejar lo mejor para que el justicialismo gane las elecciones legislativas de este año y con respecto al tema de las candidaturas me eximo de opinar porque no participo, la postura de Villaguay es esperar a que quienes conducen el Peronismo y partidos aliados en las negociaciones para luego apoyar a la lista de los candidatos del Peronismo entrerriano”.



“Siempre en política se quiere ganar, aunque se han perdido elecciones legislativas, nosotros vamos a trabajar con la lista que se decida y sin condiciones”, aseveró y agregó que “veo mucha participación de gente joven, el peronismo es muy amplio, tiene jóvenes y dirigentes con mucha experiencia, observo al peronismo con mucha participación”.



Fuertes aseguró a Debate Abierto que “Enrique Cresto es parte de ese conjunto de dirigentes jóvenes, además de Bahl y Stratta, que tienen una experiencia enorme y juventud. Con Cresto somos amigos desde hace años, creo que tenemos todo para que Bordet entregue la llave a otro gobernador peronista. Hay una dirigencia peronista con mucho talento y visión que siempre piensa en conducir los destinos de la provincia”.



“Conozco a todos los dirigentes de la UCR y del PRO pero no son de mi partido, Cambiemos tendrá sus internas, sus elecciones. Lo conozco a Galimberti, Rogel, Schneider, cada uno sostiene su forma de ver las cosas, pero nosotros tenemos un fuerte compromiso con Bordet y Fernández”, remarcó.

