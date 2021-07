Columna de opinión «A la memoria se la debe abonar siempre, no abandonarla»

Por

Alberto Rotman

Ex Diputado provincial

UCR







La memoria despierta para herir

a los pueblos dormidos

que no la dejan vivir

libre como el viento.



León Gieco









Cuando paso por la plaza Urquiza de Concordia, no puedo dejar de observar al Reloj de Sol, al que con mucha tristeza veo cada vez más deteriorado y creo que en cualquier momento, por desidia de las autoridades, se terminará de destruir en forma espontánea.

En su pedestal están grabados los nombres de concordienses que fueron víctimas de ese tenebroso mecanismo, que el mundo conoció con el argentinismo «detenido-desaparecido». Además, la fuente está rodeada de ese símbolo, en aquel momento sagrado, «el pañuelo blanco» de Madres de Plaza de Mayo.



Ese Reloj tiene un valor simbólico enorme. Se construyó en memoria de los detenidos desaparecidos de Concordia durante la última dictadura militar ha pedido de Madres de Plaza de Mayo filial Concordia. Esto lo canalizamos a través de una Ordenanza de mi autoría (concejal 1991-1995) acompañada por todo el bloque de la UCR, que luego de largas discusiones en el Concejo Deliberante con el Bloque Oficialista (Justicialista) fue aprobado y promulgado el 27/5/94. El Justicialismo proponía otro proyecto muy distinto a éste donde modificaba sustancialmente el espíritu de lo que habíamos presentado.



Frente a este reloj de sol todos los 24 de marzo, se realiza un acto, organizado por la Municipalidad, donde se recuerda el golpe militar que derrocó a la Presidente Constitucional María Estela Martínez de Perón (Isabel), que dio paso a la mayor represión que la historia Argentina tenga memoria, donde se torturo, se violó, se robó, se apropiaron de niños y se mataron a miles de compatriotas, por el solo hecho de pensar distinto de estos «iluminados» uniformados, que se habían constituido en dueños de vida y hacienda de los Argentinos.



Por eso lo acontecido en la última sesión de Concejo Deliberante de nuestra Ciudad donde la concejal radical, Noemí Redolfi, acompañada por todo el bloque de Juntos por el Cambio, (ante la decidía y abandono por parte del Ejecutivo Municipal), haciéndose eco de la trascendencia histórica de este monumento, han presentado un Proyecto de Resolución donde solicitan que este símbolo de una Argentina que fue y que pasó dejando heridas que todavía siguen abiertas a la que NUNCA MÁS debemos volver, sea reparado y conservado como corresponde a toda representación de una parte importante de nuestra historia, declarándolo además, Patrimonio Histórico y Cultural de la ciudad



El próximo 24 de marzo ya post pandemia, podremos conmemorarlo con ese símbolo reparado como corresponde y espero que ese Día de la Memoria no se convierta (como fue estos últimos años) en un acto político partidario del oficialismo. Debemos recordar que las víctimas de ese nefasto régimen fueron muchos miles de argentinos, algunos con filiación política y otros solamente por cargar con el pecado de no pensar como esos dictadores, que, gracias a la Democracia recuperada a partir del 10 de diciembre de 1983, fueron juzgados y condenados por jueces de esa Democracia.

Relacionado