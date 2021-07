Kisser: “De los tres primeros lugares de la lista de diputados, dos debe encabezar la UCR”

El ex senador provincial Raymundo Kisser (UCR-Paraná) analizó los armados políticos de su partido con vistas a las próximas elecciones legislativas.



En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Kisser sostuvo que “hay conversaciones y cada vez está tomando más volumen la idea de que la UCR tiene que encabezar una lista de diputados nacionales”. “Hay un sector en el que estamos trabajando, Futuro Entrerriano, junto con Construir, con Convergencia y la Lirer, y somos cuatro sectores que estamos conversando y prácticamente tenemos criterios en que de los tres primeros lugares de la lista que son los más expectantes, dos deben estar encabezando la Unión Cívica Radical”, sentenció.



Agregó que “en esto se va avanzar, hemos estado auscultando la opinión de los radicales en la provincia, la UCR tiene su volumen de afiliados y de capacidad de fiscalizar una elección, tiene a la amplia mayoría de intendentes, tiene casi la mayoría de Juntas de Gobierno y de comunas gobernadas por Cambiemos; es decir que hay un volumen político que pesa en todo esto y la UCR no puede resignar el encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales”.



Respecto de la propuesta de los candidatos, sostuvo que “se está trabajando firmemente con estos sectores mencionados con el afán de formar una lista competitiva, representativa, tratando de hacer una elección similar a la que se hizo en la elección nacional de 2019, e incluso superándola, y creemos que podemos mantener el caudal de votos suficientes para mantener tres diputados nacionales en esta elección”.



Consultado por el pronunciamiento de Atilio Benedetti en favor de la candidatura de Rogelio Frigerio, el dirigente planteó: “Hemos hablado con muchos compañeros y dirigentes que acompañaron a Benedetti y no están muy conformes con lo que ha hecho Benedetti, lo mismo sucede con la gente de Fabián Rogel. En Paraná el único que se ha pronunciado a favor de Frigerio además de Rogel es (Miguel) Rettore que representa a parte de la Seccional 1° de la UCR. Es decir que no vemos un volumen o una gran cantidad de dirigentes que estén acompañando esta idea de Atilio Benedetti y de Fabián Rogel”.



“Estamos viendo que la dirigencia de base y el radical de la calle quiere ver a la UCR instalada en el lugar que nunca debería haber abandonado en la provincia de Entre Ríos. Así como en 2015 apareció como una gran ola amarilla, hoy con la presencia de Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires y de Martín Lousteau en Capital Federal es como que se viene una ola roja de la Unión Cívica Radical en este panorama político”, analizó.



Sobre la posibilidad de replicar esa “ola roja” en la provincia, sostuvo que “esto lo van a definir las urnas” y explicitó que “el voto se define en las ultimas 24 a 48 horas; hoy el voto más que racional es un voto emotivo, que se decide sobre la marcha, así que no creo en las encuestas porque en primer lugar es una foto que se toma en el momento y al día siguiente puede cambiar totalmente, porque la opinión es bastante volátil”.



“Hay una opinión generalizada que se observa, o muy fuerte, en contra de muchas de las cosas que ocurrieron en el gobierno, creo que el gobierno ha perdido más de lo que podrá conquistar o recuperar por el manejo de la pandemia, de la economía, la situación social, la inflación que no se puede parar, circunstancias del día a día que van a incidir en el ánimo de la gente al momento de votar. A lo mejor Frigerio es conocido pero en los sectores productivos uno ve que hay una predisposición hacia el radicalismo en esta oportunidad”, refirió Kisser.



Por último, marcó que “en el oficialismo es fácil decir esto de no hacer campaña y criticar la campaña de los demás porque tienen el manejo de una caja que en el momento decisivo pueden estar presentes, nosotros tenemos que estar presentes con un mensaje y hay que ir construyéndolo. Los intendentes que más caminan la provincia son de dos Intendencias que funcionan bien como Crespo y Chajarí, y evidentemente ellos están obligados a hacerlo si quieren competir en política porque tienen que llegar a cada localidad con su mensaje, con su idea, su convencimiento y contar a la ciudadanía lo que están proponiendo”. (Análisis Digital)

