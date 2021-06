Benedetti, con Frigerio: “Hay que reconocer quién está en mejores condiciones”

El diputado nacional de Cambiemos, Atilio Benedetti, al hablar sobre las candidaturas a legisladores nacionales de este año, manifestó su apoyo a la postulación de Rogelio Frigerio.

“En la Corriente Illia (la cual integro) tenemos alguna discusión en cuanto a las formas en cómo se pueden construir las propuestas. Por eso, estamos trabajando para colaborar con el Congreso radical que se realizará en forma virtual el 3 de julio, y que tiene más de 300 integrantes. Es una enorme tarea de logística”, resaltó a manera de anticipo formal de la próxima agenda política.

“No pongo en duda el congreso virtual de la UCR, pero estamos charlando el tema de la presidencia porque se elige en ese momento. Eso ya debería ser con un acuerdo previo para que presida el encuentro. Queda claro y coincidimos en que el radicalismo siga formando parte de una coalición opositora que hoy se llama Juntos por el Cambio. Y también tenemos la voluntad de ampliarla para que tenga la posibilidad de ser alternativa de gobierno en 2023”, sostuvo en declaraciones publicadas por el portal Debate Abierto.

“De cara a las elecciones legislativas de este año, hay una discusión sobre qué propuesta apoyar. En mi caso personal y junto a algunos integrantes de la Illia vamos acompañar al ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, por eso en ese marco visitamos Urdinarrain, dialogamos con productores, luego nos reunimos con autoridades municipales, hablamos con gente de la UCR y del PRO de Larroque”, recordó respecto de la agenda desarrollada el jueves pasado.

De igual modo agregó que “hay algunas opiniones en la Illia que piensan que debemos apoyar a alguna propuesta del radicalismo. En lo personal considero que debemos mantener los lugares, hay que acompañar a quienes están mejores posicionados, necesitamos poner los mejores electores para contrarrestar esta posición del Frente de Todos que es el kirchnerismo, que pretende modificar las cuestiones electorales”.

“Estoy donde creo que estoy haciendo la mayor contribución al partido, no me desvelan las candidaturas, es una cuestión secundaria quién va a ocupar eventualmente los lugares del radicalismo. Creo que eso produce alguna molestia, pero hay que reconocer quién está en mejores condiciones, y hoy el mejor posicionado es Rogelio Frigerio, por eso es momento de sumar, espero podamos ponerle un freno al kirchnerismo en el Congreso”, destacó el diputado nacional.

Benedetti señaló que “tengo algunos sondeos de opinión de marzo, donde claramente hay una voluntad mayoritaria que reprueba el gobierno de Alberto Fernández y quien tenía mayor consideración es Rogelio Frigerio”.

“Es una elección legislativa que transcurre todo en un mismo día, se va a nacionalizar la elección. En cada distrito es diferente, aspiro a que podamos tener un resultado igual o mejor que el de 2019 donde colocamos a dos senadores nacionales”, indicó a Debate Abierto.

Y añadió que “tenemos preocupación porque venimos de una experiencia que el radicalismo fue desconsiderado con la gestión de Mauricio Macri y comparto esas preocupaciones. Si los errores cometidos no sirven para corregir, no aprendimos nada: Entonces, es momento para corregir. He planteado que hace falta respetar un esquema para lo que es el futuro armado de 2023 y lo digo de forma independiente a quién sea el candidato a gobernador”, resaltó en esa misma línea.

“El radicalismo tiene que tomar como punto de partida las dificultades que hubo en la coalición armada en 2015, hace falta que la UCR tenga la participación en el gobierno tanto nacional como provincial”, aclaró.

“Creo que no sería necesario hacer una interna para estas elecciones legislativas, el radicalismo tiene que renovar de tres, dos legisladores, si no hay acuerdo y si consideran que reúnen la masa para participar pueden ir a un elección PASO”, destacó y dijo que “es importante que la estructura partidaria pueda acordar mecanismos de funcionamiento de cómo se va constituir la oferta electoral incluso de cara al 2023, reclamos puede haber muchos, estamos en la era de las coaliciones, eso pasa en el mundo, pero la UCR es imprescindible dentro de la coalición, es la columna vertebral, hace falta el partido en estos armados electorales y que los candidatos tengan la relevancia necesaria”, indicó Benedetti.

Hidrovía

En otro orden, Benedetti en comunicación con el portal Debate Abierto manifestó que “al tema de la Hidrovía el gobierno nacional lo viene corriendo desde atrás. Es una vía navegable de vital importancia. Me gustaría que no siguiéramos perdiendo tiempo, que se pueda encausar la licitación. Está claro que desde la Comisión Bicameral podemos tener una visión más clara de las obras, y en el caso de Entre Ríos tenemos puertos, como el de Diamante, Ibicuy y Concepción del Uruguay, pero hace falta que se pueda llegar desde el río; pero desde un ferrocarril. Hay que resolver el mantenimiento de la hidrovía para que sea operativo el puerto, que los barcos puedan cargar y ver cómo se lleva la carga a los barcos. Pero, el contralor debe ser el Estado”, definió.