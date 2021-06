Falleció Magda Varisco a los 86 años

Magda Frine Mastaglia, esposa de Don Humberto Cayetano Varisco y madre de Sergio y Humbertito Varisco, falleció este sábado, a la edad de 86 años, tras estar internada a causa de una neumonía que progresivamente fue causando estragos en su sistema respiratorio. A las 17 hs. arribará el coche fúnebre al Cementerio Municipal de Paraná donde se procederá a la cremación de sus restos.



Magda Mastaglia de Varisco nació el 13 de noviembre de 193, fue secretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná en diciembre de 2015.

Estuvo estrechamente vinculada al ámbito de la cultura, exhibiendo no solo un particular talento por la escritura y la pintura, sino que también sobresalió por ser una extraordinaria gestora, impulsora cultural.

También condujo el programa televisivo Latidos, emitido por Canal Once, y fundó el primer Ateneo de la Mujer.

Su deceso genera profunda consternación en el seno de la Unión Cívica Radical donde sobresalía por su erudita militancia.

Magda Varisco es abuela de Lucía, actual diputada provincial, una de las legisladoras de mayor proyección en los últimos años y con un futuro invaluable dentro de la política entrerriana (Cuestión Entrerriana)

