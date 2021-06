Pandemia: Agmer y las 17 seccionales señalaron al gobierno provincial de ser persecutorio

La conducción directiva central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y las comisiones directivas de las 17 seccionales Departamentales rechazan y repudian fuertemente la Resolución Nº 1542 del Consejo General de Educación.



“Con la misma, el Ejecutivo provincial reinstala un procedimiento pocas veces visto en la historia de las trabajadoras y trabajadores en las últimas décadas: la intimidación, apriete y castigo a quienes –legítimamente- llevan adelante el ejercicio pleno de una acción gremial resuelta, además, colectivamente. Medida que, centralmente, es preventiva y de cuidado para docentes, estudiantes y sus familias; y que garantiza la tarea escolar trabajando desde la no presencialidad”, señala el comunicado.



“Paradójicamente, este texto regresivo y vulneratorio de la Ley de Asociaciones Sindicales aparece en una jornada que registra una de las temperaturas más bajas del año hasta el día de hoy y con 1.038 casos de contagio apuntados este miércoles. Puntería y precisión supina hay que tener para no errarle siquiera en el momento, con el sistema de salud que continúa en su momento más crítico, reconocido por el propio Ministerio de Salud de Entre Ríos y el conjunto del personal sanitario”, resaltó el documento.



“La situación epidemiológica en la provincia continúa siendo crítica, lo sabe el gobierno y también la llamada “oposición”, algunos datos elaborados por el Instituto de Investigaciones y Estadísticas de AGMER, a partir de los propios informes oficiales:



* La incidencia de contagios los últimos 14 días se encuentra en Riesgo Alto y por encima de los valores que se aplican para indicar Alarma Epidemiológica, tanto a nivel provincial y en todas sus jurisdicciones.



* Valores de Ocupación de Unidades de Terapia Intensivas en Riesgo Alto.



* La situación en el conjunto provincial es de Alto Riesgo Epidemiológico”, describió.







Preocupante realidad







El comunicado de AGMER informa sobre la ocupación de las Unidades de Terapias Intensivas (UTI) por región al 14 de junio, en base a la información oficial del Ministerio de Salud de la Provincia:



Región I: Paraná, Diamante, Victoria, La Paz y Nogoyá, 88,80 %.



Región II: Concordia, Feliciano, Federal, Federación, San Salvador y Villaguay, 76,79 %.



Región III: Uruguay, Colón y Tala, 85,71 %.



Región IV: Gualeguaychú, Gualeguay e Islas; 93,33 %.



“Según la misma clasificación del Ministerio de Salud de la Nación, el indicador de riesgo central y definitorio clave para establecer el nivel de riesgo es la “Incidencia de contagios” cada 100 mil habitantes los últimos 14 días, el cual en todas las jurisdicciones de la provincia se encuentra por encima del valor 500, con números mucho mayores incluso a otras provincias y países que sostienen o han sostenido fuertes medidas restrictivas para evitar la expansión de la pandemia, entre ellas la limitación de la presencialidad escolar”, resaltaron.



“Otro dato que ilustra la gravedad de la situación: el sostenido aumento de contagios de la población escolar. Los reportes del Ministerio de Salud de la provincia indicaban al 1° de marzo de 2021, 77 menores de 20 años reportados como contagiados por Covid-19 en la semana; al 30 de mayo se reportaron 619”, advirtieron.



“Desde que comenzó la pandemia AGMER fue muy claro y coherente en sus planteos y su compromiso inquebrantable para ayudar a transitar esta crisis sanitaria, sin ninguna especulación y llevando bien en alto la bandera de la solidaridad. Y pusimos todos los recursos disponibles en beneficio de todas y todos aportando para la compra de respirador, la provisión de alcohol y gel, barbijos y demás insumos de prevención, la provisión de materiales a escuelas técnicas para la confección también de los mismos, además para el personal de salud; pusimos nuestras instalaciones para el aislamiento de ciudadanos y ciudadanas que transitaban la enfermedad (lamentablemente una de esas sedes debió afrontar una manifestación partidaria anti cuarentena e irresponsable organizada por la intendencia), ofrecimos movilidad a las departamentales para repartir guías de trabajo y material didáctico en zonas alejadas en donde el Estado no podía hacerse cargo de los gastos, sostuvimos comedores populares y merenderos”, destacaron en el comunicado.



“Y las trabajadoras y trabajadores de la educación sosteniendo y garantizando el proceso educativo desde la virtualidad con sus propios insumos y un Estado que les dio la espalda, con nuestras directivas y directivos poniendo el cuerpo garantizando el funcionamiento de los comedores escolares”, indicaron.



“Pero, evidentemente no importó, a los dos meses Bordet se dedicó a ajustar el bolsillo de los trabajadores, Ley de Emergencia mediante e intendentes y legisladores negacionistas de lo que se define como “oposición” dedicaron su “valioso y útil” tiempo en la organización de marchas anti cuarentena, mientras vociferaban la apertura urgente de las escuelas (aun teniendo circulación plena en sus departamentos). Esta pandemia a puesto en superficie lo más mezquino, cruel, bizarro de un sector político partidario (oficialistas y opositores) que desenfrenadamente no paran de especular y medir encuestas de cara a las elecciones. Sabemos que de las consecuencias que surjan de estas actitudes irresponsables ninguno se va a hacer cargo, porque para ensayar argumentos reñidos con la realidad –en eso sí- encuentran alguna de sus escasas virtudes”, sostuvieron en el documento.



“Hacemos responsables al Gobernador Bordet y a la oposición por las políticas de apriete, persecución y de escrache a la que han estado expuestos nuestros compañeros y compañeras. Deberán hacerse cargo del riesgo que implica jugar ligeramente con la salud y la vida de la población. Comunicamos que AGMER irá a la justicia frente a semejante atropello autoritario, llamamos a sostener desde el conjunto (como lo venimos haciendo) las medidas definidas por nuestro Congreso”, finalizaron. (Análisis Digital)

Relacionado