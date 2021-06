“Se equivocan Cresto y Bahl si su estrategia va a ser mentir para intentar ganarle a Frigerio», fustigó Vitor

«Está claro que el kirchnerismo comenzó la campaña, evidentemente los números en las encuestas no les están dando y pasaron de decir que Frigerio era el ministro que más hacía por la provincia, a decir que fue el peor de todos” ironizó el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Esteban Vitor.



“Sorprende la incapacidad de hacer autocrítica, de asumir sus errores y mucho más sorprende que no puedan hacer bien lo que tienen que hacer: gobernar a favor de los ciudadanos, principalmente en estos momentos que es cuando más se los necesita. Lo mejor que pueden hacer es cumplir con lo que prometieron, y vacunar a la población en lugar de impedir que la gente trabaje” agregó el legislador.



Más adelante manifestó que la gestión de Mauricio Macri durante los cuatro años asistió permanentemente al gobierno de Bordet para que pudiera sobrellevar la enorme crisis en la que nos dejó Uribarri que, aunque ahora lo niegan pertenecen al mismo grupo político. En toda la provincia hay pruebas de las obras que se hicieron con fondos de la Nación”.



Como ejemplo Vitor recordó: “En la provincia de Entre Ríos se concretaron casi 300 obras nacionales por un monto cercano a los 20 mil millones de pesos. Este dinero a valores históricos, si lo actualizáramos sería mucho más aún”.



Finalmente, el dirigente provincial remarcó: “Cresto no puede decir nada porque Concordia hace más de 30 años que es gobernada por el oficialismo provincial, tiene el terrible título de ser la segunda ciudad con mayor desocupación y la primera en pobreza infantil del país y que ahora digan que tiene futuro, sinceramente considero que es una tomada de pelo para los ciudadanos. Pensar que la crisis de la segunda ciudad entrerriana es responsabilidad de Macri es realmente ridículo y no vale la pena ni aclararlo”

Relacionado