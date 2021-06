Homenaje a Sergio Varisco en la Cámara de Diputados

Legisladores del radicalismo y del peronismo recordaron al ex intendente de Paraná, Sergio Varisco, quien falleció el 27 de mayo. Se advirtió el lawfare que se ejecutó en la gestión de Mauricio Macri, publicó AIM.

Los diputados radicales Lucía Varisco, Eduardo Solari y Gracia Jaroslavsky y los justicialistas Juan Manuel Huss, José Cáceres, Carmen Toller y Julio Solanas recordaron la militancia y gestiones de Sergio Varisco.

La hija del ex intendente, Lucía Varisco, afirmó: “Quiero rendirle homenaje a quien me enseñó a vivir la vida de una forma fenomenal. A la persona más intensa, buena, valiente, generosa, fuerte y divertida que conocí: Sergio Fausto, quien agarraba el mate y las galletitas y te recorría la provincia”.

“Era un hombre quien a pesar de las adversidades o malas jugadas no tenía resentimiento. Buscaba siempre soluciones mediante el diálogo y nunca el enfrentamiento”, rememoró la legisladora, quien lamentó el lawfare contra él y destacó la fortaleza del dirigente radical quien se enfrentó al poder político del país durante la gestión de Mauricio Macri:

“Mi papá era una persona mansa pero no sumisa y, tal vez, esto lo llevaron a ser considerado como una persona peligrosa para quienes escondidos en fachadas institucionales sin escrúpulos apelaron a la difamación, la ilegalidad y la marginalidad para llevarse puesto al hombre que no podían domesticar ni con prebendas, honores ni nada. Sus convicciones eran más fuertes que este grupo de rufianes que dejaron al país en el estado más catastrófico de la historia Argentina.“La historia y una justicia resucitada con vientos de cambio pondrán en descubierto a estos personajes nefastos que armaron la más escandalosa causa de lawfare para quedarse con lo que creyeron era el poder electoral de mi padre. El honor de mi padre estará a buen resguardo como lo merece. Creyeron que se llevaban puesto al escollo más importante para sus fines políticos pero no pudieron; lograron sacarlo de la cancha para que no compitiera y así tener despejado el camino pero debo decirles a estos mafiosos de la política (entre los que hubo cómplices locales por acción u omisión) de trajecitos caros y zapatos lustrosos que no mataron a Sergio Varisco, porque mal que les pese mi papá sigue viviendo en el corazón de su pueblo y la mayoría de los paranaenses, lugar al que no podrán acceder por cobardes, miserables y sinvergüenzas”.

Por su parte, Solari afirmó que “su actuación política e institucional es conocida por todos, nada queda por agregar. El balance lo realizó, en parte, el pueblo de Paraná en las urnas durante muchos años”.

En tanto, José Cáceres lo recordó “como el militante y el hombre instruido; el radical de pura raza que fué. Nos supo ganar elecciones y ser del campo nacional y popular y lo respeto mucho”.

“Despido a Sergio como un adversario. Como adversario, presento un profundo homenaje a un hombre de la democracia”, dijo el ex intendente de la capital, Julio Solanas.