Pfizer informó que había ofrecido un contrato por 13 millones de vacunas contra el Covid

Nicolás Vaquer, gerente general de Pfizer, informó en el Congreso que la compañía le había ofrecido al gobierno argentino un contrato por más de 13 millones de vacunas contra el coronavirus.

La primera propuesta fue presentada el 25 de julio de 2020, cuando todavía la fórmula se encontraba en investigación. El ofrecimiento fue ratificado en un segundo encuentro realizado en octubre, precisó el ejecutivo.

El paquete incluía un millón de dosis que iban a ser entregadas antes de que finalizara el 2020, otras dos millones que iban a ser enviadas en el primer trimestre del 2021, 5 millones en el segundo trimestre de 2021 y las restantes 6 millones en la segunda parte del año.

“¿Qué fue lo que impidió el acuerdo?”, le preguntaron varias veces a Vaquer en la reunión informativa convocada este martes en el Congreso por Sergio Massa. “El marco legal no es compatible con algunos de los mecanismos contractuales que pide Pfizer que tienen que ver con la indemnidad y otras cuestiones”, respondió el directivo de la compañía americana.

Vaquer aclaró en reiteradas oportunidades que no hubo pedido de coimas o retornos por parte de funcionarios argentinos en medio de las negociaciones. También desmintió versiones que indican que la compañía pidió como garantía bienes estratégicos argentinos y reservas naturales.

“No hubo ningún pedido de pago indebido o exigencia de algún intermediario”, enfatizó. En los mismos términos ya se había expresado la compañía en un comunicado de prensa publicado en respuesta a una denuncia pública de Patricia Bullrich.

Vaquer informó además que existe una mesa técnica con funcionarios del Ministerio de Salud y de la Secretaría Legal y Técnica para poder avanzar con un acuerdo. “En esas conversaciones, que están siendo llevadas adelante por abogados, ya surgieron propuestas concretas”, precisó.

La última pregunta de la sesión informativa fue realizada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Indagó si hace falta un cambio en la ley de vacunas para poder cerrar un contrato para la compra de vacunas. El directivo respondió: “Hoy la ley no es compatible con algunos aspectos contractuales que está pidiendo Pfizer”.

Las principales frases de Vaquer

– “Ser parte de una compañía que tiene una vacuna contra el coronavirus es una gran responsabilidad. Estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo para traer la vacuna a la Argentina. Esto es tanto o más personal que laboral”.

– “Pfizer no tiene ningún interés en intervenir con los bienes del Estado, esto incluye bienes naturales, reservas del Banco Central, activos culturales”

– “Estamos en conversaciones con el Ministerio de Salud y la Secretaría Legal y Técnica. Hay ideas concretas de cómo avanzar. En ningún momento hubo pedido de pagos indebidos o existencias de intermediarios”.

– “Hoy el marco legal no es compatible con algunos de los mecanismos contractuales que pide Pfizer. Tienen que ver con la indemnidad y otras cuestiones. Estas conversaciones están siendo llevadas adelante por abogados con ideas concretas. No me siento con la capacidad de entrar en detalle. Encontramos el mayor nivel de colaboración del Poder Ejecutivo”.

– “En ningún momento se le realizaron pedidos de pagos indebidos o de intermediarios a Pfizer. Pfizer no tiene ningún interés en bienes del Estado: esto incluye a recursos naturales, reservas del Banco Central y bienes estratégicos”.

– “Se firmó un acuerdo de confidencialidad el 11 de julio de 2020 con el Poder Ejecutivo. Es un acuerdo que se utiliza en todas las negociaciones y nos autoriza a intercambiar información con el Gobierno”.

– “El 25 de julio se realizó la primera oferta cuando todavía no había vacuna. Tuvimos una teleconferencia cuando se compartió el programa de desarrollo de la vacuna y las necesidades logísticas. El 27 de julio esa misma oferta fue enviada por escrito al Ministerio de Salud. Eran contratos preliminares porque no sabíamos si la vacuna iba a funcionar. Tampoco estaba el marco legal acorde”.

– “Se ofrecieron 13,2 millones de dosis de vacunas a ser entregadas a partir de diciembre del 2020. Un millón de dosis se iban a entregar en 2020, dos millones en el primer trimestre del 2021, cinco millones en el segundo trimestre y el resto en el cuarto trimestre”.

– “Hubo una segunda oferta el 30 de octubre. La ley de vacunas fue publicada el 6 de noviembre”.

– “El Gobierno nos pidió acelerar las entregas y mostró interés en avanzar con la negociación de las vacunas que podamos entregar antes de junio y antes de marzo”.

– “Hay dos elementos legales. Uno es la indemnidad, pero hay otras protecciones. No soy abogado. Esto se está conversando en una mesa técnica donde ya surgieron ideas para poder concretar. Es potestad del Poder Ejecutivo decidir con qué vacunas avanza en el marco de la lucha contra la pandemia”.

– “Hay información preliminar científica que indica que la vacuna actual es eficaz para las cepas que están circulando, si bien podrían tener una menor eficacia que las cepas estándares”.

– “Pfizer tiene la capacidad de generar una vacuna contra una cepa específica en 100 días. Hay estudios en marcha para la cepa de Sudáfrica”.

– “Pfizer tiene una política global de solo conversar con estados nacionales o con COVAX. El gobierno nacional es el rector del sistema de salud y es el estado quién decide qué vacunas contrata y cómo las distribuye”.

– “Pfizer el proveedor del Estado argentino y de varias provincias”.

– “Hoy la ley no es compatible con algunos aspectos contractuales que está proponiendo Pfizer”.

Un cruce antes de las preguntas

A las 10.30, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, abrió la sesión informativa en el Congreso a la que fueron convocados representantes de empresas que negocian vacunas con el gobierno nacional.

Según informó, durante la jornada participará -en forma virtual- el presidente de laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, que en los próximos días comenzará a producir la vacuna Sputnik V en una planta de la provincia de Buenos Aires. También fueron convocados representantes de Pfizer, compañía que aún no pudo acordar con el gobierno argentino la provisión de inoculantes.

“El objetivo de la reunión es hacer preguntas. No se trata de hacer discursos o apreciaciones políticas. Nuestro ámbito de apreciaciones políticas son las sesiones. Acá venimos a buscar el mayor nivel de información posible para tener certezas”, introdujo Massa, quien informó además que el presidente Alberto Fernández le pidió que se conformara una comisión con representantes de todos los bloques para seguir de cerca las negociaciones por la compra de vacunas.

“El presidente pretende que se pueda controlar en forma conjunta y darle tranquilidad y transparencia al pueblo argentino. Y también para que nosotros como dirigentes políticos podamos ser parte de la solución y no del problema. La participación en el observatorio nos va a permitir que se pueda brindar el nivel máximo de información para la mayor transparencia posible”, explicó.

Y completó: “La idea no es armar una comisión que ametralle o persiga a las compañías farmacéuticas. Frente al miedo, nuestra responsabilidad es brindar certezas y tranquilidad, no agregar más miedos”.

Ante esta introducción, el presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri, tomó la palabra y le contestó: “Nosotros no venimos a perseguir ni a ametrallar a nadie, venimos a buscar certezas y certidumbre en una situación que lleva más de un año. Consideramos que nuestra actitud ha sido, es y será propositiva”.

“Hasta ahora la Argentina firmó cinco contratos por tres vacunas por un total de 380 millones de dólares. Se han pagado fondos equivalentes al 56% de los contratos firmados por un total de casi 50 millones de dosis de vacunas que hasta la fecha ha llegado un 35%”, agregó.

“Queremos contribuir, ponernos a disposición, salvar las incertidumbres y buscar todo aquello que facilite que en la Argentina no siga trepando la curva de muertes”, continuó Negri.

Y completó: “Hay Estados y laboratorios que están esperando para firmar contratos y queremos saber cuáles son los convenientes y cómo podemos destrabarlo”.

Fuente: Infobae-Análisis Digital)