Congresales de Convergencia presentaron un protocolo para realizar Congreso Virtual en la UCR

Casi medio centenar de congresales enrolados en «Convergencia» presentaron, este lunes, al comité provincial de la Unión Cívica Radical, un protocolo para habilitar la posibilidad de realizar el Congreso partidario, respetando las restricciones sanitarias vigentes.



El proyecto, fundado en la necesidad que la UCR fije posición política si integrará o no un frente electoral, ha sido diseñado con el objeto de evitar el traslado de personas y disminuir la posibilidad de conglomeración de varios cientos de correligionarios en un mismo recinto, que por otra parte hoy no está habilitado, razón por la cual desde «Convergencia» proponen habilitar nodos virtuales ubicados en las sedes de cada uno de los departamentos.



Es principal preocupación de este espacio político arbitrar los medios para poder cumplimentar lo que estable la ley electoral que exige para la constitución o no de un frente es necesario que sesione el órgano partidario colegiado y agregan “Es tiempo de comprometernos, de volver a tener proyectos que nos incluyan a todos, de romper prejuicios, de encontrarnos en la diversidad y de superar los personalismos para alcanzar la convergencia en las ideas”, se indicó.



La nota la suscriben Congresales, de los departamentos Concordia, Concepción del Uruguay, Diamante, Federación, Federal, Feliciano, Gualeguaychú, La Paz, Nogoyá, Rosario del Tala, Paraná Ciudad, Paraná Campaña, Victoria, y Villaguay, y de la Juventud Radical.



FIRMAS: DOBLER, JUAN MIGUEL; PARRA, MIGUEL; BETANCOUR, GERARDO GASTÓN; SENES, AGUSTINA; REMOLIF, PABLO ERIBERTO; GAITAN LUIS; ARANDA LENICO; LISSASO ANDREA; MERLO DANIEL; LISSASO ISABEL; BALDEZARI, JORGE MARCELO; ALBA MAURICIO JOAQUIN; RASTELLI, RUBÉN RAFAEL; WETZEL, SUSANA MARCELA; OJEDA, NESTOR FABIAN; FALCONI, SUSANA; MARTINEZ, WALTER FABRICIO; SOSA, DANILA; TORRES, CARLOS OMAR; VILLALBA, MARTA; REYNOSO, JUAN; ESPINO, DANIEL EDGARDO; HOLZMANN, JORGE ALBERTO; GARCIA, MIGUEL ANGEL; PEÑALOZA, LUCIANO; ACEVEDO, OLGA ALICIA; GOYENECHE, CARLOS HONORIO; VASCHICHUK, GREGORIO; ISAURRALDE, CLAUDIA ISABEL; GUTIERREZ, RICARDO; GARCIA, SILVINA; RENAUD, BIBIANA; DIAZ, SILVIA; BEBER, DIEGO; PALACIOS, DALIDA; ALBORNOZ, FABRICIO; PEREYRA, LINA ALBA; MELO, SUSANA BEATRIZ; MUÑOZ, IVAN ARIEL; LA BARBA, RICARDO LUIS; FACCIANO, MARÍA LAURA, MUNIZ ROSA, SENA YOLANDA LIDIA; CROSSA, ALFREDO; y SOTELO, CLAUDIA.-

