Vitor propone que el Estado provincial compre vacunas ahorrando en el gasto político.

El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Esteban Vitor, presentó un proyecto de Ley para bajar los sueldos políticos, disminuir gastos del gobierno y generar otros ahorros que le permitirán a la provincia comprar vacunas para los entrerrianos y asistir económicamente a los sectores productivos afectados por la pandemia.



Vitor señaló que las medidas que impuso el nuevo confinamiento «requieren que el Estado provincial tome otro protagonismo con la gestión de la vacunación. No podemos seguir dependiendo de la cantidad de vacunas que entrega el Estado nacional; es responsabilidad del gobierno provincial comprar todas las dosis que los ciudadanos necesitan”



Para poder financiar la compra de vacunas, Vitor propone crear un fondo integrado con un 20% de los sueldos de funcionarios políticos, parte de los recursos destinados a publicidad oficial y funcionamiento del estado, la venta del 50% de vehículos oficiales no esenciales y aportes voluntarios. “Después de lo que significó el escándalo del Vacunatorio VIP en Entre Ríos y en medio de la negación del gobierno de dar a conocer la lista de los funcionarios vacunados, lo menos que puede hacer el gobierno es decidir la compra de vacunas para garantizar la vacunación a cada entrerriano” señaló Vitor.



La iniciativa del diputado de Juntos por el Cambio se complementa con un completo apartado dedicado a enumerar medidas en favor de los sectores productivos, comerciales y de servicios que se vieron más afectados por las medidas de restricción de circulación de personas y una regulación especial para garantizar la transparencia en los procesos de compra estatal. “Es importante que, al verse mejoradas las cuentas fiscales de la provincia, el Estado vuelque esos recursos en los sectores productivos, comerciales y de servicios que más lo necesitan para sostener el empleo en dichos rubros”, dijo.



“En estas instancias de crisis no podemos darnos el lujo de quedarnos en conceptos meramente discursivos que solamente buscan quedar bien. Tenemos propuestas concretas presentadas desde el primer momento y es tiempo que el Estado Provincial las tenga en cuenta en la discusión y avance en la formulación políticas públicas transparentes” concluyó Vitor.

