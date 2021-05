IOSPER sin cirugías: Cañete anunció que “se dará de baja a profesionales que cobren plus”

El presidente del directorio del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), Fernando Cañete, se refirió a la nueva polémica con la Federación Médica (Femer) que decidió no brindar prestaciones de segundo nivel a los afiliados del organismo, y analizó la realidad de la obra social.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), que reproduce Análisis Digital, Cañete lamentó que “no se alcance a comprender los esfuerzos que hace la obra social” y reconoció que “cayó por sorpresa esta decisión tomada por los Círculos Médicos”. Vale recordar que la Federación Médica (Femer) anunció que a partir del 1 de junio, sólo brindará servicio de atención en consultorio a los afiliados de la prestadora de salud, no efectuándolo en el segundo nivel, que implican internaciones y cirugías.

“Hicimos un esfuerzo importante en el primer cuatrimestre, y para cerrar el primer semestre venía acompañado de esta propuesta que habíamos trabajado con las distintas especialidades y que consistía en la incorporación de muchas prácticas y módulos de distintas especialidades, valorizándolas y agregándolas a la cartilla prestacional de la obra social”, aseveró.

E incluso reveló: “El 14 de mayo pasado, reunidos con autoridades de Femer y los presidentes de Colegios Médicos de Paraná, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Concordia, les pregunté si el debate era puramente arancelario y me dijeron que no, que querían seguir debatiendo el nomenclador nacional como instrumento organizativo para asociarlo al nomenclador de IOSPER”.

Ante la situación, adelantó que “en este momento se está enviando una nota a la Federación Médica para convocarlos para el viernes, que es el día en que están todas sus autoridades en Paraná, para seguir conversando porque siempre seguimos teniendo espíritu de diálogo y queremos arreglar la situación”.

Asimismo, aclaró que “no peligra la prestación del servicio porque hay un montón de especialidades que siguen trabajando; el único inconveniente que tenemos con esta decisión es que algunos cirujanos generales no tomarán la atención de los afiliados del IOSPER y pretenderán cobrarles por fuera”.

“Ante esto, la obra social está hablando con todos los sanatorios para garantizar las cirugías, las consultas están garantizadas porque así lo anunciaron los Círculos Médicos, y se está hablando de aquellos profesionales que pretendan percibir un valor por fuera de los convenido con IOSPER, como la propia Federación Médica ha denunciado el convenio y eso significa que no quiere tener vínculo con la obra social por ahora, tomaremos la atribución del derecho de admisión y todo aquel profesional que cobre por fuera de los aranceles de IOSPER será dado de baja como prestador de la obra social. Y también sólo se reconocerán prácticas de aquellos prestadores que tengan la especialidad”, anunció.

Explicó que “el mecanismo para detectar estas situaciones es la denuncia del afiliado pero el problema es que el prestador dado de baja no se sabe cuándo volverá a trabajar con la obra social. Porque al no tener convenio tenemos la facultad y atribución de decidir quiénes serán los prestadores de la obra social, y si hay prestadores que están disconformes con lo que les abona la obra social, no nos es conveniente tener ese tipo de prestadores”. En tal sentido, reiteró que “aquel profesional que cobre plus no prestará más servicios para la obra social”.

Recordó que “el último acuerdo con Femer se firmó en abril pasado, en la cual se acordó la aceptación de la propuesta de IOSPER –con un aumento del 10% en febrero, un 10% en marzo y un 10% en abril- y continuar trabajando con los equipos técnicos con el objeto de ir incorporando algunas prácticas en el nomenclador de la obra social, que antes no se reconocían”. “Esto se hizo, se puso un valor a ciertas cirugía y prácticas, y se puso a debate en el seno de la Federación Médica y salieron con la posición de que es insuficiente. La inversión que hace la obra social para esto, desde junio a diciembre, representa 76 millones de pesos y también se ofreció el 10% de incremento de aranceles para todos los prestadores a partir de agosto. Para ellos es insuficiente, pero el IOSPER no está en condiciones de ofrecer más que eso”.

Respecto del problema, Cañete explicitó que “el planteo de Federación Médica es atender las consultas pero no atender prácticas, que pueden ser ambulatorias, y cirugías. Pero muchas de las prácticas se hacen a través de los sanatorios, y tenemos todo cubierto (ecografías, radiografías, y demás) a través de los sanatorios, pero además hay especialistas que tienen institutos de imágenes que facturan a través de Femer y ellos son los que plantean no atender por la obra social y por eso serán dados de baja como prestadores de la obra social”.