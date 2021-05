Agmer sostiene la necesidad de continuar el trabajo escolar desde la virtualidad

Frente al alarmante crecimiento de los casos de contagios en la provincia de Entre Ríos y con un sistema de salud al límite y seriamente comprometido en su capacidad de contener la demanda, desde la Comisión Directiva Central de Agmer ratificaron que “se hace imperativo continuar con las políticas sanitarias de protección y cuidado, centralmente en estos momentos, en donde la pandemia ha disparado su curva de crecimiento de manera crítica”.



“Atentos a la gravedad del momento, volvemos a insistir en las resoluciones de nuestro último Plenario de Secretarias y Secretarios Generales: es claramente necesaria la continuidad del proceso educativo desde la virtualidad, priorizando la salud y la vida de las y los trabajadores, de nuestros alumnos y alumnas y de sus familias”, sostuvieron.



“Estamos en el peor momento de la pandemia, no son tiempos de especulaciones de ningún tipo. Debemos afrontar este contexto con mucha voluntad de establecer consensos y acuerdos que nos permitan transitar colectivamente estos días tan difíciles”, aseveraron.



“El problema es principalmente de tratamiento sanitario, el virus no distingue edades, concepciones religiosas, partidos políticos ni convicciones culturales e ideológicas. Necesitamos de una presencialidad cuidada y eso significa espacios escolares seguros y en condiciones, y de la comunidad educativa protegida”, señalaron.



En tal sentido, desde el gremio demandaron “certezas concretas con respecto al cronograma de vacunación para el personal docente y no docente de nuestros establecimientos educativos”. (APFDigital)





Relacionado