Cierre de las exportaciones de carne: Bahillo dijo que no está de acuerdo

“Todos estamos preocupados por la suba de alimentos, por los índices inflacionarios, y hasta considero natural que el gobierno busque mecanismos para ordenar los precios, pero ante esta situación creo que el diálogo en procura de consensos debiera ser la herramienta para intervenir en el precio o en el mercado de la carne”.

Así lo sostuvo hoy el ministro de la Producción, Juan José Bahillo, en declaraciones formuladas a LT 41 de Gualeguaychú. De este modo se convirtió en la primera voz oficial en marcar distancia con la decisión adoptada por el gobierno que preside Alberto Fernández.

Bahillo fue más terminante aún al afirmar que “no es con el cierre de las exportaciones con lo que se lograra corregir esta situación”. El funcionario agregó también que «vamos a tener consecuencias no deseadas como por ejemplo el riesgo de la estabilidad laboral de cientos de trabajadores de los frigoríficos que exportan”. El ministro recordó que “el 75 por ciento de las exportaciones entrerrianas se va a los mercados asiáticos, fundamentalmente a China y esos cortes no forman parte del consumo de los argentinos. En consecuencia, el cierre de las exportaciones provocará el rompimiento de los contratos con el consiguiente corte de los flujos de pagos poniendo en riesgo toda la cadena del sector exportador bovino y la fuente de trabajo de por lo menos 1.000 personas”, reiteró.

Para el funcionario, “la medida del gobierno nacional genera una expectativa que no podrá cumplirse porque el precio de la carne no bajará”. “Nosotros entendemos que esto no es así, por eso apelamos a que dialoguen las partes: consorcio y sector exportador y todos los que integran la cadena con las autoridades de gobierno para buscar alternativas que seguramente las hay para garantizar un volumen al mercado interno evitando que el precio siga subiendo sin interrumpir las exportaciones”. «Esta medida no soluciona el problema. Seguramente hay una buena intención que es la de proteger el poder adquisitivo de la gente, pero la medida no es la adecuada por las derivaciones sociales y porque no podemos y no debemos perder los mercados”, acotó.

Finalmente el titular de la cartera de Producción aclaró que «nosotros no somos partidarios del libre mercado ni adherimos a la idea de que el mercado con oferta y demanda lo regula todo porque cuando eso pasa, principalmente los sectores populares quedan desprotegidos y se favorecen los sectores concentrados”. (Análisis Digital)