Asumieron las nuevas autoridades del Comité Provincial de la UCR

Asumieron ayer las nuevas autoridades del Comité Provincial de la UCR. A través de una conferencia de prensa, el presidente electo, Jorge Monge, habló sobre los desafíos del partido e hizo un análisis sobre la actualidad de la provincia.



Monge habló sobre la “enorme responsabilidad” que tienen como partido de cara a 2023, frente la situación de “decadencia” en la que está la provincia. “Se van a cumplir 20 años consecutivos de gobiernos justicialistas en Entre Ríos, una provincia que no está en crisis, sino en decadencia y que ha perdido muchísimas oportunidades para el desarrollo”, remarcó.



Siguiendo esta idea, denunció el “debilitamiento permanente de las instituciones, la falta de control, de transparencia, la corrupción”y puntualizó: “Ahí está nuestro trabajo, primero dentro de casa, luego en el frente político que hemos integrado con otros sectores”.



“En la provincia de Entre Ríos vemos que hay graves falencias, pero se mantendrá el compromiso para poder salir de esta situación”, apuntó Leandro Arribalzaga, expresidente del comité, quien afirmó que es “un honor” para él “pasar el mando a las nuevas autoridades, que continuarán con el proceso de fortalecimiento del partido”.



Calendario electoral y expectativas



Aunque aún no hay fecha para el Congreso Partidario, en el que se tratará el tema de las alianzas de cara a las elecciones, Monge apuesta a que se ratifique e institucionalice la alianza con el PRO, apuntando a una relación “de respeto y de horizontalidad”. También, se señaló que debía ser la UCR la que encabece las listas y “tenga el protagonismo”.



En cuanto a los pronósticos a futuro, el rector del partido, Marcelo Monfort, dijo: “Nosotros vamos a ganar las elecciones del 2023 y tenemos que prepararnos para gobernar y ofrecerle a los entrerrianos una alternativa progresista”. “Queremos el fortalecimiento del partido, junto con otros partidos y sectores sociales, para ser una alternativa válida”, afirmó.



En este marco, el Secretario de Prensa y Medios, Uriel Brupbacher, habló de construir “una propuesta superadora” y de “estar cerca de la gente”, a la vez de la necesidad de un “aggiornamento”, a la hora de dialogar con los medios de comunicación.



“El radicalismo tiene que volver a ser fuerte y llegar a los sectores humildes, que han sido estafados”, señaló a su turno, el secretario del Comité Provincial, Pablo Soria, quien agregó: “La única grieta que conocemos es la del hambre y de no conseguir trabajo”, publicó Apf.



“Hay que volver a desarrollar la provincia. Sin crecimiento no hay desarrollo y una provincia fundida no puede ofrecer nada más que administrar pobreza y escasez”, puntualizó.



La cuestión de género



A su turno, la vicepresidenta del Comité, Flavia Pamberger, apuntó: “Es un gran orgullo para mí formar parte de este comité” y seguidamente agradeció a “todos los correligionarios por esta oportunidad”.



“Creo que las mujeres tenemos una gran tarea en visibilizar lo que venimos haciendo. En cada recorrida por la provincia nos damos cuenta que somos muchas las que estamos en función u ocupando un cargo partidario”, dijo y remarcó: “Tenemos mucho que trabajar de igual a igual con los hombres, para idear políticas públicas de otra manera”.



También, Pamberger destacó la importancia de tener listas con paridad de género. En esta línea, señaló: “En las listas del radicalismo venimos militando muchas mujeres. Es importante vernos, conocernos y trabajar en conjunto, para trabajar la amplitud de derechos”.

