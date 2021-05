Rotman pidió a Bordet que ponga en vigencia una ley sobre transporte de productos forestales

El ex diputado provincial, Alberto Rotman (Cambiemos), le pidió al gobernador, Gustavo Bordet que reglamente la ley 10.766 de su autoría, que refiere a las condiciones específicas para el transporte de productos forestales en las rutas entrerrianas «que tanto hace falta, y tan simple sería su ejecución y que tantas vidas humanas se ha cobrado en nuestras rutas», remarcó.



La solicitud está contenida en una nota que el ex legislador radical remitió días pasados al mandatario provincial, en la cual recordó las fechas de aprobación en ambas cámaras del proyecto de ley del que fue autor, convertida en ley en diciembre de 2019, su promulgación y la publicación en el Boletín Oficial, pero enfatizó la necesidad de que sea reglamentada y puesta en vigencia



El texto de la nota enviada al gobernador Bordet, es el siguiente:





Sr. Gobernador de la Provincia de Entre Ríos



Contador Gustavo Bordet



S/D



De mi mayor consideración:



Me veo en la necesidad de distraer sus múltiples ocupaciones, especialmente en momentos muy complejos como el que vivimos, por un tema de fácil solución y que potencialmente pone en peligro vidas humanas, como ha acontecido en diversas oportunidades.



Me refiero a la falta de Reglamentación y por lo tanto el impedimento de poner en plena en vigencia la ley 10.766 que se refiere a las condiciones específicas para el «TRANSPORTE DE PRODUCTOS FORESTALES EN LAS RUTAS ENTRERRIANAS», que tanto hace falta, y tan simple sería su ejecución y que tantas vidas humanas se ha cobrado en nuestras rutas Entrerrianas.



Esta ley de mi autoría, fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados de la provincia en sesión del día 29 de noviembre de 2016, pasando en revisión a la Cámara de Senadores que la aprueba, después de muchas vueltas, el 27 de noviembre de 2019, siendo promulgada por el Poder Ejecutivo Provincial el 12 de diciembre de 2019 y publicada en el Boletín Oficial, convirtiéndose en ley el 29 de Diciembre de ese mismo año, estipulándose un plazo de 180 días corridos para su reglamentación.



La implementación de normas como las que contempla dicha ley es sumamente necesaria puesto que se da en lo concreto una



situación de anomia en la provincia para todo lo relativo a seguridad en el transporte de productos forestales, por camiones, mayoritariamente rollizos de pinos y/o eucaliptus.



La ausencia de normas de seguridad que rija su transporte ha llevado a un sin número de accidentes en las rutas entrerrianas, en especial a las localizadas sobre la costa del rio Uruguay (donde, como Ud. sabe, la forestación es una producción en aumento). Estos accidentes se deben generalmente al deslizamiento horizontal y desprendimiento de algunos troncos o en ocasiones, de toda la carga, debido a la falta y/o mala sujeción de esta, provocando en muchos casos el daño físico y en otras la muerte de los ocupantes de vehículos que circulaban detrás o próximo de los camiones que los trasladan.



Por eso Sr. Gobernador, es que solicito de Ud. su intervención para que se reglamente dicha ley y darles así a quienes tienen la responsabilidad de transportar ese tipo de cargas, normas claras y precisas y no por ello menos estrictas, para que sepan de antemano cuales son las reglas sobre dicha modalidad de transporte y cuáles son las responsabilidades y penalidades que le puedan caber en caso de infringir las mismas.



El Estado no puede estar cegado ante esta conocida y evitable circunstancia. Hagamos algo al respecto antes que otro accidente enlute nuevamente alguna familia Entrerriana o de cualquier otro lugar del País que transite por nuestras rutas, enlutando, además, la conciencia de quienes teniendo en sus manos la responsabilidad de bregar por la sanción de leyes que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos dotando a estos de herramientas que contribuyan a evitar hechos como estos, y no lo hacemos.



Miremos y tratemos de imitar a provincias vecinas como también al hermano país de Uruguay, donde todos los vehículos que transportan productos forestales se rigen por normas estrictas de seguridad.



Esperando que esta inquietud, que es la inquietud y el desvelo de muchos entrerrianos en especial, de quienes deben transitar por la autovía 14 y sus subsidiarias, sean tenidas en cuenta sumando así una seguridad más a nuestras rutas que tantas vidas se cobra.



Saludo a Ud. con la consideración más distinguida.



Dr. Alberto D. Rotman

