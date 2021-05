Convergencia trabaja «en una propuesta electoral muy amplia»

El plenario de delegados departamentales de Convergencia Radical, analizó el sábado en un encuentro virtual las cuestiones que tienen que ver con la vida interna del partido, «particularmente la necesidad de convocar rápidamente al Congreso para establecer el marco político que va a integrar la UCR para las elecciones legislativas de este año».



Convergencia viene insistiendo hace tiempo en la necesidad de ampliar y fortalecer el espacio que integra la UCR, incorporando a sectores que no se sienten representados por el oficialismo e incluso se animan a expresar que se debe cambiar el nombre de la alianza con la que la UCR deberá competir electoralmente este año. «Necesitamos innovar, necesitamos mostrar que estamos constituyendo un espacio más amplio, más competitivo, más integrador, que no sea solo una expresión sino un gesto concreto de apertura”, sostuvo el delegado por Victoria, Ricardo La Barba.



El cierre del encuentro estuvo a cargo del actual diputado nacional, Jorge Lacoste quién afirmó que Entre Ríos «necesita de un gran acuerdo político, que le de contenido y respaldo a la propuesta que integre la Unión Cívica Radical, para poder llevar adelante los cambios que la provincia necesita y para eso debemos desprendernos de viejos prejuicios que solo han servido para consolidar el Kirchnerismo en nuestra provincia».



Indicó luego: «No ha sido por virtudes del oficialismo provincial justamente que nos sigan gobernando los mismos, condenando al atraso a todos los entrerrianos, sino que más bien eso ha tenido que ver con la falta de apertura de los que decidieron la oferta 2019 y los que desde adentro de Cambiemos sostuvieron políticamente a (Gustavo) Bordet».



Lacoste, sostuvo que Convergencia «ha mostrado coherencia en sus posiciones políticas tanto para adentro como para afuera del partido. Estamos convencidos que la mejor forma de aportar a recuperar la confianza de los ciudadanos es devolviéndole valor a la palabra, sosteniendo los enunciados con hechos concretos. En eso nos hemos mantenido sólidos. Para nosotros las PASO, herramienta que, por supuesto hay que mejorar para devolverle atribuciones a los partidos políticos, es el instrumento que le permite a los ciudadanos resolver quienes deben representar a los espacios políticos en todos los procesos electorales. La ley no cambió para que no haya sido útil en 2015 y 2019 y hoy sin lapicera si lo sea», remarcó Lacoste.



Finalmente, señaló: «La idea en la que trabaja Convergencia con otros espacios políticos, es armar una propuesta electoral para las PASO encabezada por la UCR y donde tengan lugares los sectores políticos que desde este espacio aspiran a sumar a lo que fue Juntos por el Cambio», concluyó.

