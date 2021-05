Brupbacher: «Saludamos la decisión de no cerrar los gimnasios

El diputado provincial, Uriel Brupbacher (JXC), expresó su beneplácito por la decisión del gobierno provincial de no producir el cierre de los gimnasios «manteniendo su apertura de la misma manera en la que venía hasta el momento», indicó, pero a su vez consideró necesaria su pronta declaración como ‘Promotores de la Salud’.



«Me han comunicado desde la Cámara que aglutina al sector, que oficialmente se les informó que proseguirá el funcionamiento de los gimnasios como hasta la semana pasada, y si bien no es el aforo ideal como sería el funcionamiento en plenitud, la noticia es alentadora y pone de relieve que se va comprendiendo la importancia que reviste esta actividad para la salud física y mental del ser humano», expresó.



Brupbacher, dijo luego: «Es necesario que esta actitud no termine en esta decisión si se quiere parcial ya que, como hemos dicho y hemos venido bregando todo este tiempo, resulta imprescindible la declaración como ‘Promotores de la Salud’ que hemos planteado para los gimnasios, convencidos que su pleno funcionamiento será un aporte sustancial para el sostenimiento y mejoramiento de la salud de la población, para seguir afrontando a esta Pandemia del Coronavirus», concluyó.

Relacionado