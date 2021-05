Vuelven las clases virtuales en las ciudades de mayor densidad poblacional y riesgo epidemiológico

En el marco del decreto de necesidad y urgencia Nº 287/21 del gobierno Nacional -al que adhirió el gobierno de Entre Ríos-, se van a implementar medidas complementarias, focalizadas y temporarias en las ciudades de mayor densidad poblacional que se encuentran en situación de riesgo epidemiológico.



El gobierno de la provincia suspenderá la presencialidad en escuelas del área metropolitana de Paraná (la capital provincial, San Benito, Colonia Avellaneda y Oro Verde), de Concordia, Concepción del Uruguay, de Gualeguaychú, de Colón y San José, desde este lunes 3 hasta el viernes 7 de mayo.



La definición en estas ciudades se toma en función de la necesidad de reducir la circulación de personas vinculadas al movimiento que genera el ingreso y egreso de las escuelas, y no dentro de los establecimientos, ya que los protocolos se cumplen con rigurosidad y buenos resultados. El resto de la provincia continuará con la modalidad presencial con el sistema de burbujas que se venía implementando hasta ahora.



En Paraná, también por una semana, se establecerá horario de corrido para el comercio, de 9 a 18, dejando en poder de la autoridad municipal la reglamentación, aplicación y control de dicha medida, a los efectos de disminuir la utilización del transporte público de pasajeros.



Por otra parte, se reforzarán los controles conjuntos entre la provincia y los municipios para garantizar el cumplimento efectivo de las medidas establecidas por el DNU.



Los COES locales van a acompañar a las autoridades municipales en las medidas de cumplimiento de los protocolos, mientras que las fuerzas de seguridad intensificarán los controles de tránsito para evitar en la mayor medida posible accidentes de tránsito que generan ocupación de camas UTI.



“Tenemos que hacer todos nuestros esfuerzos para reducir la circulación del virus y garantizar la capacidad del sistema de salud. Estamos atravesando una etapa muy difícil de la pandemia, con nuevas variantes del virus que lo hacen más transmisible, que afectan también a población de menor edad, y ponen en riesgo la capacidad de nuestro sistema sanitario”, expresó el gobernador Gustavo Bordet.



El mandatario entrerriano llamó a “comprender y solidarizarse con el personal de salud que está enfrentando una situación muy difícil en los hospitales de la provincia. Seamos parte de la solución, no del problema. Cuidémonos y respetemos los protocolos”.



Seguidamente, Bordet recordó que “si extremamos los cuidados ahora que vienen las temporadas frías, podremos proteger la vacunación, que es la vía principal para empezar a dejar atrás la pandemia”, y subrayó: “Hacer como si el virus no existiera puede llevarnos a muchos más dolores como sociedad”.



• Red sanitaria y vacunación



Bordet adelantó que desde la Provincia se reforzará la doble estrategia ampliar la red sanitaria de más camas de internación, continuar contando con todos los insumos necesarios para que ningún entrerriano o entrerriana se quede sin asistencia médica, e intensificar la campaña de vacunación, que ya llegó al 40 % de la población objetivo. En ese marco, hizo saber que llegan a la provincia este lunes otras 19.800 dosis Gam-Covid-Vac.



El Gobernador señaló que “hasta los sistemas de salud más robustos del mundo se han visto saturados ante el crecimiento exponencial de contagios, por eso es tan importante acompañar el esfuerzo de las y los trabajadores de salud respetando las recomendaciones y medidas cívicas y sanitarias”.



Las nuevas disposiciones buscarán reducir la velocidad de los contagios en los conglomerados urbanos más importantes de Entre Ríos a través de medidas focalizadas en actividades puntuales y por un tiempo acotado. Destacaron la necesidad de disminuir la presión sobre el sistema de salud para asegurar la capacidad de asistencia sanitaria en el marco de la pandemia. (APFDigital)

Relacionado