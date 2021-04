Brupbacher insiste para que se declare a los gimnasios como «promotores de salud»

El diputado provincial, Uriel Brupbacher, (UCR-Juntos por el Cambio), reiteró su solicitud a las autoridades provinciales y en particular a las de la cámara de Diputados, para que se trate una iniciativa que declare a los gimnasios, como «promotores de salud», en todo el territorio entrerriano.



Brupbacher ya había planteado este tema con la presentación de un proyecto, y con declaraciones posteriores en las que enfatizó que cerrar colegios y gimnasios «no ayuda en nada, y muestra la falta de entendimiento de los verdaderos focos de contagios, y los errores de vacunación».



En referencia específica al funcionamiento de los gimnasios, en la sesión del miércoles, el diputado radical exhibió en su banca una pancarta con la expresión «Hablemos de gimnasios. Hablemos de salud».



En ocasión de presentar su propuesta, el legislador oriundo de Viale, afirmó que el sector empresarial y comercial que sostiene la actividad de los gimnasios y centros deportivos «se ha visto seriamente perjudicado. Por eso, solicitamos en el proyecto que establezca un protocolo oficial para cumplir con todos los requisitos necesarios frente al Covid 19 y no tener que volver a cerrar sus puertas”.



Insistió en que es fundamental que en nuestra provincia «no deben perderse aquellas actividades que son esenciales para el bienestar físico y emocional de las personas como es la posibilidad de hacer deportes y asistir a gimnasios”, dijo.



Y concluyó» Asistir a centros de entrenamientos, como ya lo he remarcado, es absolutamente necesario para fortalecer la salud física como la emocional».





