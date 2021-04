Rettore confía en la victoria electoral de JXC en la provincia

En el mismo sentido, y ante la pregunta del periodista, el dirigente expresó que la territorialidad, la historia, la cantidad de afiliados y todas las demás características institucionales del radicalismo no van a pesar al momento de elegir los candidatos en las PASO, en virtud que hoy en día las estructuras partidarias no contienen el voto del electorado, el cual es cada vez más independiente, fluctuante y va dirigido individualmente a las personas y no a los partidos políticos, aunque el votante sea afiliado a los mismos.