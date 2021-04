Bordet habló de la “mezquindad” que implica priorizar lo político partidario por sobre la salud de la población

Consultado sobre el escenario político, Bordet entendió que “en estos momentos, cuando hay una crisis mundial, es cuando más unidos tenemos que estar. No podemos estar con diferencias estériles o pensando de una manera sesgada políticamente cuando está en jugo ni más ni menos que la vida de las personas”.



“Podemos discutir, pero hay que hacerlo en un marco de razonabilidad. Las críticas hay que hacerlas y debatirlas, pero tenemos que encontrar un marco de acuerdo que nos permita avanzar”, afirmó.



“Quienes tenemos responsabilidades de gobierno no podemos perder el tiempo en discusiones estériles, sino convocando y resolviendo problemas”, agregó.



“Trabajo con todos los intendentes en Entre Ríos y me verán reunido permanentemente porque lo importante es proteger la salud de la población. Después habrá tiempo para dirimir en elecciones, pero son gestos muy mezquinos cuando se prioriza lo político partidario por sobre la salud de la población», concluyó. (APFDigital)

