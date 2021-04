“La situación económica de clínicas y sanatorios es muy mala”, alertó D´Agostino

La titular del Sanatorio La Entrerriana de Paraná, Silvia D´Agostino, se refirió a la situación de la entidad ante la segunda ola de contagios de Covid-19 y reclamo apoyo estatal para el sector privado que tiene “una situación económica muy mala”.

La segunda ola de la pandemia “nos agarra recién repuntando el trabajo general del Sanatorio”, afirmó D´Agostino en declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza). Y al respecto explicó: “Después del año pasado donde prácticamente estuvo sin actividad porque la gente no venía, no había colectivos para circular desde el interior y las obras sociales no nos dejaban hacer lo programado, recién hace un par de meses que la gente empezó a venir y en este momento tenemos una ocupación que por momentos es plena pero por casuística general, por otras patologías que generalmente llegan muy graves”.

Aseguró que “no hay tanta afluencia de personas con Covid; sí hay controles en la guardia de gente sospechosa pero lo único que tenemos son tres casos que están aislados en terapia y nada más, aunque si tenemos muchas otras patologías agudas y graves”.

En este marco, reveló que “a las 10.30 (de este miércoles) hay un zoom de las clínicas de Paraná y los tres hospitales –San Martín, Baxada y Militar- con el Ministerio, para hablar del estado de situación” y remarcó que “es la primer reunión que se hace en cuatro meses”. “La estábamos requiriendo porque hay mucha noticia pero necesitamos tener información diaria, fluida y con pronósticos. Antes se hacían con más asiduidad, después vino la calma del verano y ahora hay que prepararse para lo que venga”, indicó.

Consultada por la situación del personal del Sanatorio, D´Agostino comentó que “se logró vacunar a la totalidad del plantel del Sanatorio con las dos dosis, lo cual es muy bueno para la seguridad de ellos, de los pacientes y de todos”. En ese sentido, valoró que “en Entre Ríos se privilegió al sector salud y la campaña de vacunación se hizo muy bien”.

Agregó que “respecto de la vacunación antigripal ya se empezó a vacunar a todo el plantel del Sanatorio e instamos a la población de que en los plazos correctos también lo hagan, porque tenemos que estar cubiertos lo máximo posible”.

Por otra parte, se refirió a la situación económica del sector y explicó: “Cuando se decretó el cierre por la pandemia, veníamos de un 2019 de mucho trabajo normal al igual que los primeros meses de 2020; pero ahora al sector privado la situación nos agarra mal porque el año pasado fue muy malo, no trabajamos o lo hicimos algunos meses al 30 o al 50%, no facturamos y tampoco hubo aumento de aranceles, es decir que la situación económica es muy mala”.

“Si no hubiéramos tenido los ATP el año pasado no hubiéramos podido hacer frente a los sueldos. Entonces, este 2021 donde recién estamos empezando a trabajar normal, nos agarra en distinta situación económica respecto del 2020. Si no atendemos patologías generales que podamos facturar y atender, y sin apoyo del Estado, porque ahora hay un Repro que se analiza mes a mes entonces un mes te lo dan, otro mes no te lo dan, y además cubre un máximo de 18.000 pesos que no es nada con las paritarias vigentes. Es decir que habrá que llegar a una situación realmente muy grave para que podamos disponer la misma cantidad de camas Covid que tuvimos el año pasado”, describió.

En ese marco, dijo que “se ve complicado” poder robustecer el sistema sanitario privado pero “obviamente que si la pandemia crece, habrá que hacerle frente”.

“Las clínicas privadas no hemos recibido prácticamente apoyo. El año pasado pedimos una audiencia con el gobernador que no nos dio, en enero insistimos y nos derivó con la ministra que nos dijo que en 15 días tendríamos una respuesta, pero todavía la estamos esperando. El Estado nacional no tiene capacidad para ayudarnos como hizo el año pasado y en la provincia no hemos tenido un gesto de que habrá algún apoyo”, cuestionó.

“Quisiera saber qué piensa el gobierno de Entre Ríos respecto de los sanatorios y clínicas privadas que atendemos entre el 50 y el 60% de los pacientes de la provincia”, reclamó al respecto.

Sobre esa posibilidad de asistencia estatal, D´Agostino puntualizó que “hay una línea de crédito subsidiada para la industria, pedimos que sea extendida para las clínicas privadas y esperamos una respuesta. En el ámbito municipal, se hicieron dos presentaciones el año pasado y después de varios meses nos derivaron al Concejo Deliberante, donde ya se mandaron dos notas y no hemos tenido respuesta”.

“Para cobrarnos somos igual que cualquier momento, en los momentos de crisis nos llaman pero nadie nos apoya. En este momento de crisis alguien tendría que estar mirando al sector privado, si nos necesitan nos tendrían que ayudar”, requirió.

Finalmente, sostuvo que “viendo la mala gestión de la compra de vacunas a nivel nacional creo que ahora es tarde para decir que la puede comprar cualquiera. Se podrán empezar las gestiones pero será para el año que viene. Perdimos el tren de haberlas comprado