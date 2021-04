Brupbacher solicita un nuevo puente sobre el arroyo Durazno

El diputado provincial, Uriel Brupbacher (Cambiemos), pidió a la Dirección Provincial de Vialidad, por el cambio total del puente ubicado sobre el arroyo Durazno que une los departamentos Nogoyá y Tala.



La solicitud está formulada en un proyecto de Resolución que el legislador presentó en la cámara de Diputados de Entre Ríos en el que se destaca la importancia de esta vía de comunicación entre Durazno y Crucesitas Octava en el distrito Raíces Norte, cuyo estado actual «es deplorable», afirmó Brupbacher.



También indicó que el puente tiene varias décadas y «es camino obligado tanto para la producción de la región como para los vecinos que la habitan, para que puedan movilizarse hacia las ciudades de Maciá, Viale, Nogoyá y Tala.



Brupbacher advirtió asimismo que los caminos adyacentes «también se encuentran en estado total de abandono» y que se trata de una zona «altamente productiva en cereales, oleaginosas, y ganadería, con una treintena de grandes, medianos y pequeños tambos, queserías, elaboradores de pastas, etc; con lo que representa para una actividad como ésta en la que se necesita salir todos los días con camiones y/o tractores con el insumo básico».



Asimismo, precisó que del lado del departamento Nogoyá, «los productores agropecuarios se ocupan de mantener ellos mismos la parte concesionada -112 km-, incluso fabricando tubos de alcantarillas, pero no pueden reemplazar el trabajo que le corresponde Vialidad Provincial».



El diputado Brupbacher, enfatizó finalmente: «De caerse dicho puente o cuando se hace intransitable genera una desconexión de tal magnitud, que ante una urgencia por ejemplo por salud, lleva a extender el recorrido hasta en 60 km. Los pocos arreglos que se han realizado son completamente provisorios y no son acordes al estado lamentable en el que se encuentra y corren real peligro las personas que lo transitan donde ya han ocurrido distintos episodios graves», concluyó.

Relacionado