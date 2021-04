Murió el periodista Mauro Viale, quien había sido internado por COVID

El periodista, Mauro Viale, murió este domingo 11 de abril a los 73 años cuando se agravó su cuadro por COVID. Viale estaba internado en el Sanatorio Los Arcos. Mauro Viale era conductor de un ciclo diario en A24. Había dado positivo de COVID tras presentar algunos síntomas luego darse la primera dosis de la vacuna, «Hoy fui a vacunarme y lo primero que hicieron fue tomarme la temperatura. Me avisaron que podía llegar a darme fiebre», dijo el jueves en su programa el conductor.



Viale sufrió un paro cardíaco. El periodista fue un ícono de la televisión argentina y un pionero en los talks shows en Argentina. Tuvo picos de rating altísimos con su programa en la TV pública, Mediodías con Mauro y actualmente también trabajaba en Polémica en el Bar. Por otro lado, conducía su programa radial en Radio Rivadavia, los domingos. Su hijo, también periodista Jonatan Viale, había publicado hace unas horas una imagen emotiva en sus redes.



El conductor de 73 años había sido inoculado el jueves con la primera dosis de la vacuna china Sinopharm y bajo los protocolos establecidos por la Campaña Nacional de Vacunación.



«Hoy fui a vacunarme y lo primero que hicieron fue tomarme la temperatura. A mí me avisaron que podía llegar a darme fiebre”, detallaba Viale en su programa de A24.



“Están meta llamarme para preguntarme si tuve fiebre porque es muy peligroso que la vacuna actúe con ese efecto secundario. No tengo fiebre”, remarcaba. Tan solo 48 horas después, daría positivo en Covid-19 y sería internado en el Sanatorio Los Arcos.

