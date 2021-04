Brupbacher: «La ministra Velázquez, quiere agrandar la grieta»

El diputado provincial, Uriel Brupbacher, sostuvo que “cuando la ministra de Salud amenaza con hacer denuncias por supuestos delitos contra la salud pública y resistencia a la autoridad nacional a cuatro municipios gobernados por Juntos por el Cambio, pero nada dice de lo que sucede en Federación, que tiene al frente a un intendente del oficialismo, lo menos que uno puede pensar que es que quiere agrandar la grieta”.



Se recordó en ese sentido que en la ciudad de Federación se llevó a cabo la Fiesta de la Cerveza que convocó a una enorme cantidad de gente que se ve sin barbijos, y además hicieron el Maratón Aniversario con la participación de 500 corredores.



El legislador de Juntos por el Cambio manifestó luego: “Los entrerrianos todavía estamos esperando que nos explique cómo permitió el Vacunatorio VIP y queremos saber quiénes fueron los responsables. El gobierno provincial en lugar de responder claramente lanza estas cortinas de humo que pareciera que sólo intentan correr la atención de aquellas cosas que ellos no pueden justificar”.



Brupbacher, afirmó que Entre Ríos “es noticia nacional por ser la provincia con menos porcentaje de vacunados del país, menos mal que no es ministra de Santa Fe o Córdoba, que nos superan por mucho en la cantidad de habitantes. Además, la página del ministerio de Salud, no informa sobre aspectos básicos como el manejo de los recursos que son de todos los entrerrianos; según la misma hasta hoy no se han hecho licitaciones”.



El ex intendente de Viale, concluyó: “Estoy seguro que si estamos sobrellevando la pandemia como lo venimos haciendo es por el enorme compromiso y entrega de cada uno de los empleados del área, de todos los profesionales de la salud que trabajan denodadamente por hacer que necesario para que la mayor cantidad de entrerrianos posible pueda sobrevivir a la pandemia, porque el desmanejo que ha mostrado el oficialismo en este tema es por lo menos preocupante”.

Relacionado