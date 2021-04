ETER promueve la boleta única

Los dirigentes informaron que “ratificamos nuestra profunda voluntad de diálogo con otras fuerzas políticas y sectores de la sociedad, como así también nos encontramos en un proceso de acercamiento con dirigentes y militantes peronistas disconformes que no coinciden con las medidas ni las formas de quienes se han apoderado del justicialismo nacional y provincial. En ese marco venimos teniendo muchos contactos y acercamientos y hemos podido corroborar que hay un inmenso universo de peronistas que no avalan al kirchnerismo. Como estamos convencidos que los consensos y los acuerdos son esenciales, también lo estamos que el peronismo no puede estar ausente en esta reconstrucción que planteamos”, contaron.

Por último, dirigentes y militantes no quisieron dejar de remarcar la desastrosa situación educativa, sanitaria, económica, política y social de la provincia: “esto es producto de una matriz política de larga data que el actual gobernador no ha sabido modificar. Son años y años de una forma que ha profundizado el atraso, la dependencia y la decadencia. Y de ello sólo se sale con un proyecto superador que no le mire el color político a la gente. La agenda de los gobiernos está cada vez más divorciada de la gente y es producto de ese modelo nocivo que sólo busca perpetuar los privilegios. Entre Ríos no soporta más una gestión con este paradigma”, concluyeron.