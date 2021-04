Monge y Vitor cuestionaron los “18 años de decadencia” de la provincia

Los referentes de Juntos por el Cambio Jorge Monge (presidente del Comité Provincial de la UCR) y Esteban Vitor (diputado provincial del PRO) analizaron la realidad de la provincia con duras críticas a los últimos gobiernos peronistas por la pobreza y el estancamiento en el desarrollo. En la entrevista con el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) también cuestionaron temas institucionales como la designación de Diego Lara en el Tribunal de Cuentas y pidieron por el Consejo Económico y Social para tener políticas de estado a largo plazo.

—¿Cómo mira la provincia en este segundo mandato de Gustavo Bordet?

—Monge: Nosotros la miramos con suma preocupación, vemos que nuestra provincia ha retrocedido en términos relativos con relación a provincias vecinas, Santa Fe y Córdoba, pero en algunos renglones ya con Corrientes también. Creemos que es necesario un cambio de rumbo que frene de algún modo la decadencia en la que está inmersa la provincia. A mí no me gusta hablar en términos de crisis porque conceptualmente implica una connotación coyuntural, acá observamos 18 años de decadencia en la provincia de Entre Ríos, vemos que estamos en el podio de los estados provinciales más pobres del país, con Concordia como la segunda ciudad con más pobreza en el contexto nacional. Nosotros vamos a trabajar desde el radicalismo para apostar a Cambiemos pero fortaleciendo nuestro partido, y el modelo nuestro no es el de la provincia ni el de Concordia sino el modelo de Crespo y de Chajarí. En eso vamos a trabajar fuertemente y no vamos a retacear el apoyo a fortalecer Juntos por el Cambio.

—En la Cámara de Diputados ¿cuánto cambió desde la presidencia de Urribarri en los cuatro años anteriores a esta con Ángel Giano?

—Vitor: Ha mejorado, se ha bajado en términos nominales y reales el gasto de la Cámara, se ha bajado en rubros viáticos, hay mucho todavía por hacer, creo que se puede.

—¿Y cuánto se avanzó en transparencia?

—Vitor: En eso todavía hay que ir mejorando, lo he hablado varias veces con el presidente de la Cámara, es consciente, y según lo que me ha comunicado ahora se ha puesto el expediente electrónico, se van a publicar varias de las cuestiones de la Cámara, incluso el reclamo nuestro también es que muchas de las actividades se comunican pero indudablemente desde la Legislatura se falta que se sepa en qué se gasta. Yo en los últimos años he hecho un balance de mi gestión anual de proyectos, pero también he puesto a disposición quiénes son mis contratados. No lo tengo en la web pero lo tengo a disposición a quien me llame, puedo acceder a dar los contratos.

—Si hacemos una grilla ¿Qué es lo que más le está preocupando a usted? ¿La deuda del Estado entrerriano, la Caja de Jubilaciones, Iosper?

—Monge: lo que usted menciona son tres renglones y podríamos sumar algunos más. Me parece que la preocupación central es avanzar en un acuerdo político y social en Entre Ríos que sería bueno que el gobernador lo plantease de modo de establecer algunas políticas de Estado en el conjunto de los sectores políticos, sociales, empresariales, para cambiar el rumbo a la provincia. El tema del endeudamiento es bastante grave, el gobierno que asuma del signo que sea, nosotros pensamos que va a haber un cambio político en Entre Ríos, va a tener de arranque nomás una pesada carga desde el punto de vista de la deuda. El tema de Vialidad, este año vamos a celebrar ocho años sin adquirir una motoniveladora en Entre Ríos. Se compraron tres en 2013, el gobierno de Raúl Uranga desde el año 58 al 60 cuando estas máquinas valían comparativamente mucho más que hoy compró 60 se un solo saque. En la sede central de Vialidad ve autos carísimos del Estado, la grilla de funcionarios, son todas cuestiones que sería importante empezar a resolverlas. Poner en marcha el Consejo Económico y Social, esa fue una de las primeras brevas de la Convención Constituyente, es una herramienta importante y de suma utilidad para tratar de buscar algún acuerdo, no todo debe pasar por enfrentamientos o profundizar la grieta, sino ver el rumbo que los entrerrianos están sufriendo y merecen otro destino.

—Vitor: Justamente hoy estamos presentando un proyecto que había perdido estado legislativo, porque el Consejo Económico y Social hay una Ley vigente pero nunca se hizo operativo, se hizo algo tan grande y tan antifuncional que nunca fue operativo. Nosotros proponemos una reforma tomando el modelo de Santa Fe y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Buenos Aires lo preside alguien del a oposición, creemos que esa es la cuestión a seguir. Como decía Jorge, pensar también en políticas públicas, tenemos que ponernos de acuerdo en cinco o diez temas básicos y sea el gobierno que sea tener una guía, siempre se gobierna para la coyuntura. Qué vamos a hacer con la pobreza, por ejemplo, hay hermanos nuestros a pocas cuadras que están desnutridos, qué vamos a hacer con la infraestructura, con el desarrollo provincial, son cuestiones que no hemos tenido el debate y lo hemos reclamado desde la Legislatura y de todo el arco político provincial.

—¿Cómo ha observado el trabajo de Salud en la pandemia?

—Monge: Desde el punto de vista del recurso humano hay que hacer una consideración, en todo nivel ha habido y hay una entrega en su enorme mayoría. Me quedo con que faltó un poquito de información con el tema de los vacunados VIP.

—Vitor: Hemos presentado desde el interbloque de Cambiemos un pedido de acceso a la información pública del gobernador donde nos digan quienes son los funcionarios que no se respetó el orden establecido para la vacunación.

—Recordemos que hay una denuncia, donde la fiscal de Gualeguaychú estaba analizando la posibilidad de archivar la denuncia.

—Vitor: Nosotros estamos esperando la contestación. El tema salud hay que resaltar todo el esfuerzo que se ha puesto de todos los agentes de la salud provincial, pero también hay que decir que en el año de la pandemia es donde menos hubo inversión en Salud a pesar de los programas nacionales y las ayudas. Menos de 400 pesos por habitante en 2020. Y ni hablar de la infraestructura provincial, menos del 3% fue para la obra pública que realmente estamos en una situación crítica y lo venimos planteando cuando se trató el presupuesto.

—¿Cómo está la UCR en la provincia? ¿Cuánto de la nueva generación se ha ido sumando en estos últimos años?

—Monge: Yo creo que estamos en un proceso donde lo que ocurre en otros distritos importantes del país, creo que tocamos piso hace un par de años y estamos recuperando presencia y militancia. Nos toca un momento donde la tarea central es seguir profundizando una suerte de cordialización entre los distintos sectores del radicalismo. Nosotros pese a que somos un partido muy laico tenemos esa tradición judeo cristiana de la autoflagelación. Creo que la estamos superando.

—¿Por qué tanta gente del radicalismo habla de la posibilidad de que la UCR en función de su alianza con el PRO vaya desapareciendo lentamente?

—Monge: No comparto, nosotros vamos a trabajar para fortalecer el radicalismo que, de algún modo, vamos a fortalecer Juntos por el Cambio y la alianza que integramos. En otras provincias al contrario, se está dando un proceso de fortalecimiento, esperemos que en Entre Ríos podamos desde nuestro lugar aportar eso y fundamentalmente avanzar en elaborar un proyecto de provincia que no tenemos desde hace tiempo, con una fuerte vocación de poder. Después la herramienta de las PASO dirá si el candidato será radical o del PRO o de la Coalición Cívica. Pero vamos a trabajar por hace más radicalismo dentro de Cambiemos.

—¿Intentó hablar con Lara para ver el cuadro de situación que traza?

—Vitor: No lo hemos intentado pero sí decir que en mi caso particular yo que acá se habla que se ganó un concurso, pero se cambiaron las reglas y el puntaje en el medio, se hizo un primer llamado y después un segundo llamado con otras reglas, donde a quienes habían sido miembro del jury de enjuiciamiento se les daba más puntaje. En el caso de Lara salió favorecido y llamó la atención que le ganara a un hombre con una trayectoria, como es Federico Tomas, de más de 30 años en el lugar, muy experimentado, y que había cumplido una tarea muy razonable. En junio de 2019 dije que era un traje a la medida de Lara, y no me equivoqué. Esperemos que se trate con la mayor institucionalidad posible. Nosotros hicimos una impugnación al pliego basado en cuestiones de la relación política, porque es un órgano de contralor y hasta unos días antes uno de los hombres de mayor confianza del gobierno provincial. Otro de los argumentos que planteamos era que cuando vinieron los pedidos de desafuero fueron cajoneados. Presentamos varias notas pidiendo que se trataran el desafuero de Urribarri, de Allende, de Báez, y nunca se trató. Por eso cuestionábamos que quien había cajoneado los expedientes de algo tan importante no podía ser presidente del Tribunal de Cuentas. Sin embargo en el Senado no prosperó, tuvo la mayoría automática que tiene el oficialismo. Nos preocupa el Tribunal de Cuentas y la Tesorería y la Contaduría de la Provincia. Se han vencido los mandatos y hay versiones de que va a haber un concurso a medida de alguien de Concordia, en el caso de la Contaduría.

—¿Cómo observó estos episodios de Castrillón y sus coletazos?

—Monge: Con preocupación, me parece que el oficialismo, como ha pasado en otros casos, se hace la vista gorda en muchas cuestiones y, llegado el momento porque no le es funcional al poder o se precisa una vacante se pone toda la artillería, no se si estaríamos en presencia de algo similar en este caso.

—¿Cuánto se vienen avanzando las discusiones en Cambiemos respecto de las PASO y las generales?

—Vitor: El 14 de junio es el cierre de listas de acuerdo al calendario electoral. Nosotros desde el PRO tenemos un proceso interno donde se eligieron las autoridades, Eduardo Caminal es el presidente, y desde la Unión Cívica Radical en estos días está asumiendo Jorge. Estamos bregando por la institucionalización de Cambiemos, con una mesa de conducción donde haya reglas claras, se sepa si hay conflictos, para consolidar la alianza, que tenga permanencia en el tiempo y me parece algo central la unidad que ha habido en Cambiemos, nos parece que hay que ampliarlo a las fuerzas vecinalistas, por ejemplo con el GEN de Margarita Stolbizer venimos trabajando desde hace varios años, pero también podría incorporarse el socialismo y parte de lo que llamamos el peronismo republicano, pero no tampoco sumar por sumar. Nosotros los que nos debe distinguir es la defensa de los valores institucionales, democráticos y fundamentalmente pensar en un desarrollo de la provincia, que haya un punto de inflexión de los últimos 20 años que nos vienen gobernando los mismos, el modelo de Concordia, que no ha dado resultados. Es una provincia con gran estancamiento, una infraestructura deplorable. Nos merecemos los entrerrianos tener un gobierno, que estamos seguros que va a ser alguien del frente Cambiemos que cambie la historia.

—Monge: Nosotros no vamos a retacear el apoyo a la consolidación y a la institucionalización la coordinación y la conducción de Juntos por el Cambio y básicamente darle un fuerte perfil de una coalición opositora, que el día de mañana va a ser el gobierno, con una fuerte connotación de centro y vocación republicana. Por eso la incorporación del progresismo democrático, nosotros lo vemos my bien y sería saludable para una mirada más amplia de la coalición.