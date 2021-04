Agmer ratificó el paro y no habrá clases este miércoles y jueves

Ante la ausencia de convocatoria por parte del gobierno, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) ratificó la realización de los paros del 7 y 8 de abril.



“La Comisión Directiva Central de AGMER comunica la realización de las medidas de fuerza previstas para mañana miércoles 7 y jueves 8 de abril, al no haber –por parte del Ejecutivo entrerriano- convocatoria a continuar con la discusión salarial para el sector docente”, informó en un comunicado.



En ese sentido, contó que “la medida se enmarca en lo resuelto por el CXCI Congreso Extraordinario de la entidad sindical (en se cuarta sesión) que resolvió declarar la propuesta insuficiente; exigir una nueva propuesta superadora no más allá del 6 de abril, que acorte los tramos e incluya cláusula de revisión; si no hay respuesta, paro de 48 horas los días miércoles 7 y jueves 8 de abril”. (Análisis Digital)

