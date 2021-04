El congreso de Agmer rechazó la oferta salarial del gobierno

El congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) inclinó la balanza por el rechazó a la oferta salarial que el gobierno presentó el lunes 29, un 35% en forma escalonada, entre mayo y noviembre.



La propuesta del gobierno, un incremento salarial escalonado entre mayo y noviembre próximo del 35%, que llevaría el mínimo garantizado para el cargo testigo, el maestro de grado sin antigüedad, de los actuales $32.690 a $44.131, no generó demasiada expectación entre la docencia afiliada a Agmer, el mayor sindicato del sector en la Provincia, publicó Entre Ríos Ahora.



El mismo día de la audiencia entre el Gobierno y los sindicatos docentes, el lunes 29, la Agrupación Rojo y Negro de Agmer tomó distancia de la oferta, una suba escalonada del 35%: de 5 % en mayo; 10 % en julio; 10% para septiembre; y 10 % en noviembre. Al respecto, señaló que «esta propuesta salarial, así planteada, no puede ser aceptada. Debemos rechazarla, solicitar que sea mejorada tanto en los porcentajes como en los tiempos que se proponen y a su vez, coordinar con otros sectores de trabajadores, que ni siquiera han sido convocados, un plan de lucha que debemos llevar adelante ante este gobierno que no dudó en esconderse el año pasado y que con migajas pretende sortear su responsabilidad».



El rechazo a la propuesta oficial no provino sólo de la Rojo y Negro, sino también de las seccionales Federal, Victoria, Feliciano y La Paz, estas dos últimas alineadas con el oficialismo provincial del sindicato.



Al término del congreso, Agmer declaró «insuficiente» la propuesta, exigió «una nueva propuesta superadora» al Gobierno la que deberá presentarse «no más allá del 6 de abril». Y de no haber respuesta, dispuso un paro de 48 horas para los días miércoles 7 y jueves 8 de abril.



El Gobierno provincial presentó el lunes 29 una nueva oferta salarial a los docentes -la última había sido el 19 de febrero, del 15% más el blanqueo de sumas en negro de $3.000 y $4.000- que, de modo escalonado, eleva el haber en un 35 % para activos y pasivos. Esa nueva propuesta se sumará al aumento ya otorgado en febrero, rechazado por los sindicatos y dispuesto por el Ejecutivo vía decreto.



La propuesta salarial que presentó el ministro de Economía, Hugo Ballay, en el marco de una reunión en Casa de Gobierno con los gremios consisten en una suba de 5 % en mayo; 10 % en julio; 10% para septiembre; y 10 % en noviembre, porcentajes que se aplicarán sobre los salarios de febrero sobre los que se había dispuesto un aumento por decreto al fracasar la paritaria.



La última reunión paritaria entre el Gobierno y los sindicatos de los maestros se produjo el viernes 19 de febrero. Entonces, el Ejecutivo propuso un incremento de 15% más el blanqueo de las sumas en negro que paga desde octubre de 2020, entre $3.000 y $4.000, según el nivel de ingreso. La oferta fue rechazada por los gremios, aunque el Gobierno decidió pagar igual la mejora con los salarios de febrero.



De ese modo, el mínimo garantizado de bolsillo para el cargo testigo, el maestro de grado sin antigüedad, quedó en $32.960.



Con esa oferta escalonada, el mínimo garantizado para los docentes en Entre Ríos pasará de los $32.960 vigentes a febrero a un monto de $34.324, en mayo; en julio subirá a $37.593; en septiembre ese mínimo de bolisllo subirá a $ 40.862; y en noviembre, a $ 44.131.



La oferta se completa con un aumento del 20% en el adicional por traslado que perciben los docentes que viajan de una ciudad a otra para dar clases.



En el esquema de la oferta salarial del Gobierno, se dan distintas mejoras según la ubicación en el escalafón docente.



Un docente que recién se inicia en la carrera sumará, entre mayo y noviembre, $11.722. Su salario pasará de $34.693, en mayo, a $44.411, en noviembre. En cambio, un maestro de grado con 10 años de antigüedad, sumará $13.158: en mayo percibirá $39.003, y en noviembre, $49.952. Y con el máximo de años en la carrera, 24 años de antigüedad en el cargo, su salario sumará $18.190: en marzo, tendrá un ingreso de $54.,101, y en noviembre, de $69.364.



En el caso de un maestro de jornada completa, en la base del escalafón, cobrará un aumento, entre mayo y noviembre, de $15.986. En mayo, tendrá un haber de $47.016, y en noviembre, de $60.060. Y si tiene 10 años de antigüedad en la carrera docente, la mejora será de $20.587. En mayo, cobrará $60.820, y en noviembre, $77.808. Y si tiene el máximo de la antigüedad, 24 años, la mejora será de $27.222. En mayo, su sueldo será de $80.725; y en noviembre, de $103.401. (ANALISIS DIGITAL)

