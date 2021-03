Ante la segunda ola de Covid, la provincia profundiza la labor con los municipios

Con la mirada puesta en la segunda ola de la pandemia, el gobierno provincial profundiza la labor con los municipios y apela a la responsabilidad individual y colectiva para prevenir más contagios.

En este contexto de pandemia y con un plan de vacunación en marcha, las medidas de autocuidado se hacen indispensables para sostener la actividad económica en su conjunto y el status sanitario de la provincia.

Fue en ese marco, que la vicegobernadora Laura Stratta y el gabinete provincial mantuvieron un encuentro de trabajo con los presidentes de la Liga de Intendentes del Partido Justicialista, del Foro de Intendentes de Cambiemos y de la Liga de Intendentes Vecinalistas. «Para cuidar lo conseguido, necesitamos profundizar la articulación y las políticas de cuidado”, dijo Stratta.

Durante la reunión este lunes en el Centro Provincial de Convenciones, además de Stratta y los presidentes de la Liga de Intendentes del Partido Justicialista, Lucas Larrarte; el de la Liga de Intendentes Vecinalistas, Oscar Toledo; y el presidente del Foro de Intendentes de Cambiemos, Rafael Cavagna; estuvieron los ministros de Planeamiento, Marcelo Richard; de Salud, Sonia Velázquez; de Desarrollo Social, Marisa Paira; de Economía, Hugo Ballay; y de Producción, Juan José Bahillo. También estuvieron presentes el director de Epidemiología, Diego Garcilazo; y el jefe Policía, Gustavo Maslein.

Stratta comentó que «para nosotros siempre ha sido importante, y sigue siéndolo, la articulación entre los gobiernos nacional, provincial y los locales, en un contexto de pandemia, y por eso hoy nos reunimos con las autoridades de las Ligas y el Foro de la provincia para trazar un mapa de la situación epidemiológica y sanitaria que hay no solamente a nivel provincial, sino también nacional, regional e internacional».

«Todos sabemos que hay tres dimensiones que están atravesadas por esta pandemia que son la sanitaria, la económica y la social, y es lo que se abordó con los gobiernos locales para poder profundizar los controles», dijo y acotó que «hay protocolos que se han trabajado para cada una de las áreas de la economía que es muy importante que los podamos seguir cumpliendo, y también seguir trabajando en el eje de las políticas de cuidado: el uso de tapabocas, el distanciamiento social».

Más adelante, la vicegobernadora se refirió a la restricción nocturna de circulación, tal como está establecido por decreto, y al cumplimiento efectivo de los protocolos, y acotó que «estamos aquí para que ellos también sean portavoces en cada uno de sus espacios porque consideramos que es vital que en cada rincón del territorio se puedan cumplir».

«Para cuidar lo conseguido, necesitamos profundizar la articulación, las políticas de cuidado, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento efectivo de los protocolos que fueron trabajados no solamente a nivel de las áreas de gobierno, con los gobiernos locales, sino con las cámaras y las instituciones que nuclean a cada sector económico», señaló.

Cuidar lo conseguido

A su turno, el ministro de Producción, Juan José Bahillo, se refirió al turismo en Semana Santa. «Tenemos que cuidar lo conseguido», insistió y acotó que «hay actividades de los sectores económicos y productivos que todavía se están recomponiendo de un año muy difícil. Para eso también se ha trabajado con los intendentes, que son autoridad de aplicación, sobre el estricto cuidado de los protocolos, la concientización, la responsabilidad».

“No está en nuestro ánimo retroceder, ni restringir la actividad económica, porque se ha comprobado que cuando se usan adecuadamente, se respetan y se cumplen los protocolos, no es la actividad económica ni turística, la que favorece la propagación del virus. Eso tiene que ir acompañado de una responsabilidad muy importante de cada uno de los actores, desde las cámaras empresariales, las entidades gremiales, los comerciantes y también los trabajadores. En definitiva es una conciencia ciudadana», insistió Bahillo.

Medidas

Por su parte, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, señaló que en la reunión «aportamos cómo están circulando las distintas variantes, cómo están aumentando los casos de coronavirus y también la necesidad de seguir tomando medidas que tienen que ver estrictamente con el componente de la circulación del virus en el territorio provincial».

Desde el punto de vista sanitario y epidemiológico, advirtió que «siempre hemos tenido variables para poder analizar el crecimiento del virus, una de ellas es la tasa de incidencia, la otra el riesgo de transmisión. En ese marco, seguimos insistiendo que la provincia de Entre Ríos, como todo el planeta, está en contexto de pandemia y en este sentido tenemos cuatro localidades que están en transmisión comunitaria sostenida, lo que significa que hay riesgo de transmisión. También localidades que están en situación de transmisión local por conglomerado, que son Colón, Federal, Nogoyá, Victoria, la mayoría; y otras 20 localidades que están con riesgo de transmisión.».

En ese sentido, “Colón, juntamente con San José y Liebig, que son localidades que al inicio de la pandemia también tuvieron un riesgo de transmisión bastante elevado; y que el riesgo de transmisión y nos tiene que dar una alerta para poder tomar las medidas de bajar la circulación y la interacción social entre las personas.”

La ministra de Salud precisó que «la particularidad de esto es que se analizan instancias que tengan que ver con acciones focalizadas de cuarentena. Es un concepto que en la práctica podemos mirar, pero está comprobado que todas las actividades que tienen que ver con lo gastronómico, comercial y productivo no han tenido mucha transmisibilidad en cuanto a poder efectuar luego el disparador de la aparición del virus». Sostuvo que fueron las fiestas sociales, clandestinas o las que no han guardado el uso del protocolo. En ese marco, se refirió al uso del barbijo. «Para nosotros fue un capítulo de discusión para usarlo obligatoriamente en cada uno de los territorios. Sabemos que es una barrera importantísima a nivel sanitario y tenemos la posibilidad de tener lecciones aprendidas que nos indican una cierta regularidad y conducta para cuidar un statu quo sanitario».

Insistió «en la necesidad de seguir cuidando este statu quo y equilibrio sanitario para poder seguir garantizando las medidas productivas y comerciales, entre otras».

Velázquez indicó además que «el sistema de salud no se puede expandir más de lo que ya lo ha hecho. No porque no haya voluntad política, recursos económicos o posibilidad de poder expandirnos con la incorporación de más equipamiento u otros insumos, sino porque tenemos un recurso humano capacitado y especializado que es finito», remarcó.

En cuanto a conglomeraciones en cierta localidades, la titular de la cartera de Salud sostuvo que «claramente hay una violación al código» y advirtió que «hay generar nuevamente autoridad y ascendencia, además de trabajar en consensos con los distintos sectores, pero quien tiene que impartir la política de autoridad nacional, provincial o municipal».

A modo de cierre, la funcionaria insistió: «A partir de hoy queremos que cada una de las actividades que están habilitadas, cumplan con sus protocolos. Eso es lo más esencial», remarcó.

Indicadores e incidencia

Por su parte, el director de Epidemiología, Diego Garcilazo, informó que «lo que se toma a nivel nacional son dos indicadores para el monitoreo de las localidades en relación a la incidencia del número de casos para evaluarlas cómo localidades de mayor riesgo de transmisión. Con estos indicadores se evaluó la situación de Colón particularmente a nivel nacional, pero no es la única localidad que nos alerta. Nosotros en la provincia a partir del 10 de marzo hemos evaluado un aumento en la incidencia de casos, que sería como un corolario de lo que va a ser el aumento de la incidencia en el invierno que estamos esperando”.

En ese marco, indicó: “Tenemos localidades, sobre todo a la vera de la ruta 14, como lo que pasó en el 2020, que están prácticamente en la misma situación en lo que tiene que ver con la circulación del virus. Estamos viendo Gualeguaychú, Colón, Concepción del Uruguay y Concordia que están empezando a aumentar el número de casos. Estamos en alerta, tenemos ciudades como Paraná, Gualeguaychú, Concordia y Concepción del Uruguay que nunca dejaron de tener circulación comunitaria y que son lugares en los cuales, dada la mayor densidad poblacional, nos espera el mayor número de casos para este invierno”.