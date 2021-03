Columna de Opinión: «La memoria debe ser sustento en una sociedad que decidió por la Democracia»

Por

Leandro Arribalzaga

Presidente

UCR – E. Ríos



El 24 de marzo es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia denominado de esta manera por Ley de la Nación Nº 25.633 del año 2002.

Su artículo 1º establece “Institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia” en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976.

Ese 24 de marzo el teniente general Jorge Rafael Videla por cadena nacional, interrumpía en nombre de la Doctrina de la Seguridad Nacional la vida Institucional y comenzaba a sembrar el terror entre los argentinos.

Se suprimieron Derechos y Garantías Constitucionales, se disolvieron los partidos políticos, suspendieron Derechos de los trabajadores. Se consumaron delitos de lesa humanidad (parte de esto son los centros clandestinos de detención), apropiación de niños, se destruyeron libros por considerarlos peligrosos. Se forzó un acto bélico sólo por el hecho de perpetuarse en un poder de facto a contramano de la Democracia sustentada en la legalidad del voto popular.

La memoria debe ser sustento en una sociedad que decidió por la Democracia como sistema perfectible en donde desarrollarse. Para no volver a cometer errores del pasado y no permitir a quien detenta el poder de turno modificar las instituciones en beneficio de alguien en particular o de grupo. La verdad es el antídoto ante malas intenciones y la Justicia contundente, sin miramientos, ni pre vendas, el desánimo a los corruptos.

La Argentina tiene mucho camino por recorrer para seguir fortaleciéndose como nación, es el esfuerzo de todos sin olvidar nuestro pasado el que nos permitirá ser el país que todos soñamos.





Relacionado