Monge habló de la relación con el PRO y destacó que los intendentes «son parte del capital político de la UCR

Distintos sectores internos de la UCR entrerriano alcanzaron un consenso y evitaron las internas: Jorge Monge fue el nombre que surgió del acuerdo y quien en las próximas semanas asumirá como nuevo conductor del radicalismo entrerriano, en reemplazo de Leandro Arribalzaga.



El ex diputado provincial y ex convencional constituyente destacó que en las instancias de negociaciones -previo al cierre de listas- “primó la razonabilidad y se pudo lograr un acuerdo” que involucra a “varias expresiones del radicalismo entrerriano”.



La Corriente Arturo Illia, que él representa, y Construir, el llamado “grupo de los intendentes” son dos de los sectores que alcanzaron un consenso que “abarca prácticamente al 90% de la dirigencia radical”.



Refiriéndose a las negociaciones que se avecinan con el PRO en el marco del proceso electoral que se viene, Jorge Monge aclaró que “el congreso provincial partidario es el encargado de definir la política de alianzas”, pero estimó que “la gran mayoría va a apostar a ratificar la pertenencia de la UCR en Juntos por el Cambio”. En este sentido, agregó que aspira a la incorporación de sectores del “progresismo republicano”.



“La política a nivel mundial va a hacia las alianzas y a los gobiernos de coalición”, aseveró el diamantino, quien manifestó que en Entre Ríos y en el país se está siguiendo ese camino.



Entre sus desafíos se encuentra la necesidad de “fortalecer la identidad del radicalismo y de apostar a construir un liderazgo colectivo, ajeno a todo personalismo”. También habló de “modernizar el funcionamiento del partido y diagramar una propuesta programática para presentar a la sociedad con la mirada puesta en el futuro y en los tiempos que corren, pero no olvidando nuestros principios”.



“Debemos prepararnos para gobernar una provincia como Entre Ríos, que lleva varios años de decadencia, de debilitamiento de las instituciones y de pérdida de oportunidades de desarrollo”, señaló en declaraciones al programa “Tarea Fina” (FM Ciudadana-Concordia).



“Vamos a poner lo mejor de nosotros para fortalecer al radicalismo”, aseveró el flamante presidente electo de la UCR de Entre Ríos.



. Los intendentes, un capital político



Consultado por Construir, uno de los sectores con los que se arribó a un acuerdo, Monge respondió: “Es un nuevo grupo que apareció en la escena del radicalismo provincial, que está en pleno proceso de construcción y hay gente que lo observa con expectativa”.



“Lo integran intendentes que van por su segundo mandato, vienen teniendo buenas gestiones y han generado una bocanada de aire fresco y de movilización en el radicalismo”, sostuvo Monge.



“Pedro Galimberti (Chajarí), Darío Schenider (Crespo) y otros dirigentes son parte del capital político del partido”, concluyó. (APFDigital)

