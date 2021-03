El fútbol departamental volvería el 18 de abril

Ayer viernes se realizaron dos reuniones importantes para tratar de establecer el regreso del fútbol a nuestra provincia.

En primer término, el Consejo Directivo se reunió en la sede social de nuestra Liga, con el Secretario de Deportes, José Gómez, y del Director General de Deporte Social, Edgardo Sanchez, el Presidente de la Federación Entrerriana de Fútbol, Nelson Casis, el Secretario de la FEF, Federico Almada, el representante del Consejo Federal y Presidente de la Liga Concordiense de Fútbol, Julio Larroca, y los siguientes funcionarios: José Palacios, Intendente de Cerrito, Hernan Kisser y Manuel Landra, Intendente y Coordinador de Deportes de Hasenkamp, Jose Gillig, Intendente de Bovril, Pablo Soreira, Intendente de Sauce de Luna, Gerardo Heberlein, Intendente de Seguí, Sebastian Reznitzky, Secretario de Gobierno y Finanzas de María Grande, Enzo Heft, Secretario de Gobierno y Alexis Reula Sub-Secretario de Deportes de Viale, Anibal Lanz, Sub-Director de Deportes de Crespo.

El presidente, Ruben Ceballos, dio la bienvenida a los presente y agradeció su compromiso para tratar de que el fútbol regrese a nuestra Liga. Seguidamente, José Gomez habló sobre la situación que atravesamos y pidió responsabilidad para que el fútbol regrese lo antes posible. A continuación, Nelson Casis, felicitó a nuestra Liga por la organización del cónclave y agradeció la presencia de todos. También se escuchó la palabra de cada intendente y funcionario que asistió. Los cuales pudieron despejar sus dudas con respecto al posible regreso de la competencia en abril. Quedando en claro que todos los actores de este cónclave están de acuerdo y dispuestos a trabajar para que el fútbol regrese a nuestras canchas lo antes posible.

Seguidamente de esta reunión, con los funcionarios públicos de las ciudades que integran Paraná Campaña, el Consejo Directivo junto con la Mesa Directiva de la FEF y la Secretaría de Deportes se trasladaron al Club Atlético Litoral, donde se reunieron con los dirigentes de los clubes afiliados a nuestra Liga. Los cuales también pudieron evacuar sus dudas con respecto al futuro del fútbol en nuestra Liga.

Para concluir la noche de reunión, el Secretario de Deportes se comprometió a elevar un protocolo, similar al elaborado por nuestro Consejo Directivo, al Gobierno Nacional pidiendo la autorización para el regreso paulatino de espectadores a nuestras canchas, teniendo en cuenta la situación epidemiológica que atraviesa el mundo. Una vez contestado este pedido por parte de Nación, la Provincia, a través de la Secretaria de Deportes, trabajará conjuntamente con las ciudades y los COES locales para autorizar el regreso del público a los estadios. Con lo que posiblemente la competencia en nuestra Liga arrancaría el 18 de abril, como se había acordado en la pasada reunión de delegados.

Al finalizar la reunión, el Secretario de Deportes, José Gomez, y el Presidnete de la Federación Entrerriana de Fútbol, Nelson Casis, contaron sus sensaciones de las dos reuniones en Paraná Campaña.

N.C.: ¿Qué le dejó esta reunión? “Soy de La Paz y conozco la realidad de Paraná Campaña. Estoy muy contento por ver a tantos funcionarios preocupados por el regreso del fútbol, cosa que no pasa en todas las ciudades, como por ejemplo en la mía. Los dirigentes siempre andamos solos y ver la preocupación y que cada pueblo está representado por un club genera cierta envidia, eso es lo que hace grande al fútbol de Paraná Campaña”

N.C.: ¿Vuelve el fútbol, con público, en abril? “El Secretario de Deportes, José Gomez, se comprometió en enviar un protocolo a Nación el día lunes para que todos tengamos algo parecido en cuanto a protocolo y a cantidades de gente en los estadios. En primer lugar habíamos pedido 300 personas y el Secretario de Deportes dijo que sería mejor ver qué porcentaje tiene cada ciudad con respecto a cada cancha, teniendo en cuenta la situación epidemiológica que hay en cada una de ellas. Creo que el fútbol va a volver en abril, como habíamos acordado. Lo que si vamos a tratar de comenzar con la misma cantidad de público y tratar de que cada Liga arranque en las mismas fechas”.

N.C.: ¿La FEF cuando arrancaría con sus competencias? “La Federación tiene como cercano el inicio de la Super Copa Entre Ríos, que comienza en mayo. Los otros torneos de Sub-15, Sub-13 e Infanto Juvenil serán en julio o agosto, en las fechas que se venían realizando. Estos torneos, ahora, van a demandar más trabajo porque antes se hacían en una sola ciudad y ahora habrá que dividirlos en varias sedes, para que los chicos y todas las personas que andan con ellos no estén conglomerados. También hay que tener en cuenta la situación epidemiológica y que la pandemia no tenga un rebrote. Con respeto a las Ligas, creo que van a empezar en abril, pero no todas tienen pensado arrancar el mes que viene, por ejemplo en La Paz se que empiezan a principios de mayo por cuestiones de calendario. Creo que en abril vamos a tener el visto bueno de la provincia y de cada municipio para arrancar a jugar con público en las canchas”.

J.G.: La reunión con funcionarios: “Todos los Intendentes y Funcionarios de los distintos municipios que integran Paraná Campaña que estuvieron presentes mostraron voluntad para encontrar una solución a este desafío que tenemos hoy por hoy que es que el fútbol de Liga regrese a la competencia con público. Es importante contar con la presencia del público para solventar los gastos, ya que los clubes están atravesando un momento económico delicado”.

J.G.: La necesidad de volver a la competencia: “El fútbol contiene muchos niños, niñas y jóvenes, entonces nos interesa recuperar la competencia. Los clubes contienen a muchos chicos que hoy, con la pandemia, se han alejado de la actividad física y deportiva, eso nos preocupa y necesitamos que en los clubes de barrio de las todas las ciudades los chicos sigan haciendo deporte y no estén en otros ambientes”.

J.G.: Balance de las reuniones: “Fueron reuniones muy productivas y enriquecedoras. Paraná Campaña es una Liga que necesita de mucha coordinación para reunirse con las autoridades y dirigentes deportivos y todos ellos tuvieron una mirada muy positiva. Yo me voy muy contento con la predisposición que tienen todos para aportar soluciones. También creo que entendieron la situación que atravesamos, que no se puede volver al fútbol de la noche a la mañana. Nosotros tenemos que darle repuesta a todos los deportes y desde la Provincia se trabaja para que el público regrese a cada espectáculo deportivo y se vaya incorporando con los protocolos sanitarios correspondientes”.

J.G.: ¿Se podría volver en abril? “Esto es día a día. Hace diez días atrás era más optimista, porque veníamos habilitando diferentes actividades. Pero somos consientes de lo que está sucediendo en los países limítrofes y nos mantenemos alertas. La pandemia nos ah enseñado a que tenemos que gestionar en la incertidumbre. Trabajaremos para que el público regrese a la cancha, que es el deseo de todos”