Brupbacher: “Los radicales no podemos cometer el error de 2015 de no tener candidato propio”

El diputado provincial, Uriel Brupbacher (UCR) se refirió a los posicionamientos de Construir, la línea interna del radicalismo conformada por intendentes y legisladores que buscará quedarse con la conducción partidaria y posicionar un candidato propio.

“Decidimos participar del proceso interno con aspiraciones de la conducción del radicalismo y también teniendo candidatos en las legislativas de este año. Actualmente tenemos dialogo con todos los sectores, estamos en un proceso de negociación y charlando sobre qué partido queremos, pero con el objetivo claro de plantearnos como alternativa clara de gobierno para el 2023. Somos la columna vertebral de Cambiemos y en ese camino vamos. Tenemos dos potenciales candidatos como son Pedro Galimberti y Darío Schneider como también presidentes de juntas que están haciendo excelentes gestiones”, destacó el diputado.

El legislador sostuvo que “el radicalismo venia ‘apichonado’ y esto le puso otro tipo de energía y luz de cara al 2023”, y destacó que el “proceso de maduración final es tener un candidato que salga de Construir”.

En diálogo con Debate Abierto, Brupbacher señaló: “Tengo buena relación con el exministro Frigerio, trabajamos de forma mancomunada pero no quita que presentemos una alternativa viable para conducir la provincia, tenemos que fortalecernos sin mirar la competencia interna. Y como radicales no podemos cometer el error de 2015 de no tener candidato propio“.

“En ese sentido estamos trabajando para ofrecer un candidato, luego que la sociedad elija si es Galimberti, Schneider o Frigerio. No debemos caer en la simplificación y tenemos que ofrecer una alternativa, luego las urnas hablarán de quien encabezará la lista final. Vamos a trabajar en ese proceso, ahora lo estamos haciendo en cuestiones técnicas, analizando factores. Ofreceremos a la sociedad una alternativa con un nombre del radicalismo y luego la sociedad decidirá el nombre de quien competirá con el oficialismo actual”, resaltó.

“Estamos convencidos de que tenemos que trabajar ofreciendo una alternativa, esperamos que se realicen las PASO, vamos a tener una boleta en las PASO, porque es una herramienta valedera y que no jueguen las lapiceras al momento de armar las listas. El radicalismo es columna vertebral de Cambiemos y está en condiciones de ofrecer candidatos para competir y por eso también aspiramos a la conducción del radicalismo provincial. Nuestro gran objetivo es el 2023, porque la provincia ha entrado en un aletargamiento”, concluyó. (Fuente: Bicameral)