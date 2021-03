Asamblea de Convergencia: «Un partido con vocación de poder, se hace con todos los sectores adentro».

Convergencia radical reunió este sábado, en el comité partidario de Villaguay, a referentes de todos los departamentos de la provincia para avanzar en la construcción del sector de cara a los desafíos electorales de este año, donde en principio se rindió homenaje a Fabián Valenzuela, el recientemente fallecido intendente de la ciudad de Bovril, con un minuto de silencio.



Según se informó a 7Paginas, se realizó luego la designació de los integrantes de la Mesa de conducción de la Asamblea, responsabilidad que fue para Elsa Sanabria de la ciudad de Concordia, Ricardo Gutiérrez, de Paraná, Gladys Colli, de La Paz, Pablo Remolif, de Concepción del Uruguay, Sofía Unrein, de Valle María y Sergio Traba, de Gualeguaychú.



Los referentes realizaron un detallado informe de la situación política interna de cada uno de los departamentos y un informe de todos los diálogos realizados con distintos grupos internos de la provincia.









En el tiempo dedicado al debate libre las exposiciones se centraron en la necesidad de trabajar para reposicionar a la UCR y hubo palabras que se repitieron varias veces a lo largo de toda la jornada: diálogo, consenso y vocación de poder.







El diputado nacional, Jorge Lacoste fue el encargado del discurso de cierre, en el que hizo un recorrido de la tarea realizada por CONVERGENCIA, del que dijo que consideran que han “honrado el compromiso asumido en el documento fundacional dado a conocer el 10 de diciembre último” e hizo un llamado «a todos aquellos militantes radicales que se han ido enojados a sus casas, por el rol que ha cumplido el partido en los últimos años, a volver a calzarse el overol porque este gobierno se está llevando puestas todas las banderas del radicalismo».







En ese sentido, enfatizó: «Por más enojados que estemos, como militantes de este partido no podemos permitirnos que nuestras broncas estén por encima de los problemas que sufren a diario los entrerrianos”.







Aprovechó para marcar algunos ejes de lo que desde CONVERGENCIA entienden que debe contener un proyecto de gobierno para Entre Ríos. “Los radicales no podemos mirar para un costado ante la angustia de esas madres que pasan noches enteras de insomnio cuando sus hijos salen a divertirse, porque saben que su seguridad depende más de la suerte que del rol que cumple el estado” y agregó por eso “entre todos debemos diseñar herramientas que le devuelvan la seguridad a la gente”.







Con la mirada puesta en el año 2023, Lacoste sostuvo: «No podemos permitir que este gobierno provincial lleve adelante una destrucción sistémica de la educación pública”, cuestionó severamente los índices de deserción escolar, de repitencia en el nivel primerio y la desjerarquización del docente tanto desde el principio de autoridad como desde lo salarial y desde las pésimas condiciones gran parte de los establecimientos educacionales».







Sostuvo que para terminar con eso “tenemos que estar todos los radicales juntos, sin pedirle a nadie que abandone su sentido de pertenencia con los sectores internos, para construir un proyecto de poder competitivo que vuelva a priorizar la educación pública”.







El referente de CONVERGENCIA puso el eje también en el problema de generación de empleo que tiene Entre Ríos por la altísima presión tributaria de impuestos de emergencia sobre impuestos de emergencia y a lo que ahora se le agrega el peso de la tarifa de energía eléctrica que paso a ser la más cara del país. “Estas políticas que aplica el gobierno provincial desalientan cualquier posibilidad de nuevas inversiones, de generación de empleo y los radicales que auspiciamos la movilidad social ascendente no podemos permanecer indiferentes frente a esos entrerrianos y entrerrianas que no se resignan a vivir de la ayuda del estado y salen todos los días a tirar C.V., en la gran mayoría de los casos sin suerte”.







Planteó enseguida: «Debemos trabajar en la formulación de un proyecto de gobierno donde la política tributaria y la política de tarifas de servicios públicos prestados por empresas del estado o con participación estatal sean instrumentos de política económica orientados a promover el desarrollo, el crecimiento y la generación de empleo”.







Lacoste abordó también el tema de la justicia de la que dijo que se debe terminar con su partidización. Afirmó que el radicalismo «que defiende el sistema republicano de gobierno y sostiene con fuerzas la división de poderes, no puede permitir la colonización a la que está siendo sometida”.







Sostuvo a renglón seguido: «En lugar de ser el resguardo de los ciudadanos frente a los abusos en el poder, terminan siendo los que con su lentitud hacen caer en el olvido gravísimos hechos de corrupción, que en cualquier otra sociedad hubiesen provocado una crisis institucional severa, como el caso de los 2.000 millones que se robaron de la legislatura entrerriana, las jubilaciones que se pagaban a personas fallecidas y que profundizaron el rojo de la caja, o el tema de las cosechadoras truchas, el sueño entrerriano y muchas otras que por estar cajoneadas ya no recordamos».







CONVERGENCIA además entiende que «la sociedad necesita de una UCR fuerte para poder terminar con la inmoralidad y la falta de ejemplaridad de los que nos gobiernan. No se saltearon un lugar en la cola del cine, probablemente condenaron a muerte a un médico a una médica, como lo que paso esta semana con la profesional del Hospital Fernández y el profesional del Instituto del Quemado, a un abuelo a una abuela, a un docente o una docente, a un policía a un bombero, que no recibió su vacuna porque el oficialismo priorizó dársela a un militante demostrando una vez más que la palabra solidaridad de la que tanto hablan es solo un latiguillo con intereses electorales. No se robaron vacunas, se cargaron vidas anónimas sobre sus conciencias, si es que la tienen».







El actual diputado nacional dijo que CONVERGENCIA tiene un proyecto para conducir a la UCR ENTRE RIOS, que tiene como ejes lo iniciado por el actual presidente Leandro Arribalzaga . Consideran central el rol que debe jugar la juventud para aggiornar el partido a los nuevos tiempos políticos y por eso llamaron a “inundar de rebeldía juvenil al radicalismo, a fijarnos utopías, a desafiarnos, a imaginar nuevas estrategias para que los jóvenes vean a la UCR como el partido que interpreta sus inquietudes”. En ese mismo orden consideraron indispensable incorporar al debate político a Franja Morada «el partido no debe temer ser interpelado por los jóvenes que vienen a aportar nuevas ideas. Tiene que salir de esa zona de confort y animarse a innovar».







CONVERGENCIA también considera como ejes centrales de su proyecto para conducir al radicalismo entrerriano el fortalecimiento de la Organización de Trabajadores Radicales – OTR iniciado por Arribalzaga porque dijeron “nosotros estamos convencidos, no lo decimos en potencial, estamos convencidos que vamos a ser gobierno en el 2023 y necesitamos tener diálogos abiertos con todos los sectores, en especial el gremial por lo difícil que le ha sido siempre a los gobiernos radicales”. Desde el espacio piensan además un rol central el que deben tener las mujeres “no para cumplir con un artículo de la carta orgánica sino porque creemos en el aporte enriquecedor que le brindan a la política y esa sensibilidad especial para comunicar y para entender las problemáticas de nuestra sociedad”.







Por último, Lacoste sostuvo que CONVERGENCIA quiere conducir el partido, para devolverle vocación de poder, modernizarlo y agrego “este espacio garantiza que el radicalismo va a encabezar la boleta legislativa del 21, va a defender los lugares que pone en juego y va a intentar sumar más legisladores. A nosotros no va a venir nadie de afuera a corrernos con encuestas, que dicen lo que el interesado quiere que digan” y finalizó “estamos construyendo un proyecto de poder para el 2023, en el radicalismo se terminó el tiempo de discutir los cargos de la minoría”.

Relacionado