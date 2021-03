Vitor: “Que un ministro no baje al recinto habla de la falta de diálogo de este gobierno”

El diputado provincial, Esteban Vitor, se expresó acerca de los hechos ocurridos esta semana en el ámbito legislativo a partir de los cuales los legisladores del oficialismo decidieron hacer caer la sesión para evitar la interpelación a la ministra de Salud, Sonia Velázquez, a raíz del escándalo por el Plan de Vacunación en Entre Ríos.



“La verdad es que me sorprendió la actitud del bloque oficialista de no dar quórum en ninguna de las sesiones convocadas para esta semana, es un hecho que manifiesta una clara intolerancia al diálogo en un contexto donde es lo que más se necesita”, lamentó el presidente del Interbloque JxC en Diputados.



“La Constitución provincial prevé que cualquiera de los cuerpos legislativos pueda llamar a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que crea convenientes sobre su gestión o el desarrollo de las políticas públicas de su incumbencia. Esta práctica constituye una excelente herramienta que favorece el control político y la transparencia de los actos de gobierno para hacer efectiva la responsabilidad de los ministros del Poder Ejecutivo”, ponderó Vitor y agregó que “si de verdad quieren fortalecer el diálogo, este es el mecanismo institucional para hacerlo”, expresó en un informe de prensa enviado a este portal.



“El escándalo en torno a la existencia de vacunatorios VIP en la provincia es un hecho, no un invento, incluso hay manifestaciones públicas de funcionarios que señalan contradicciones con respecto al plan de acción y las aclaraciones de la Ministra sobre el tema deben hacerse en los espacios institucionales previstos para tal fin, como lo han hecho otros ministros del Poder Ejecutivo”, remarcó el legislador.



Y aclaró “con esto no estamos distrayendo a la Ministra, al contrario, le estamos pidiendo que atienda una de las obligaciones que establece la constitución para su investidura”.



Finalmente, Vitor indicó: “Estamos analizando distintas posibilidades para lograr que la presencia de la ministra se concrete la próxima semana, creemos que es necesaria mayor transparencia sobre el Plan Rector de Vacunación, que ni siquiera está publicado, solo se conocen fragmentos construidos a partir de declaraciones de prensa”.

