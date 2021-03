Lacoste afirmó que en el EPRE mienten para justificar a ENERSA

El diputado nacional, Jorge Lacoste (UCR-Entre Ríos), aseguró que el director de Análisis Normativos y Estudios Especiales del Ente Provincial Regulador de la Energía de Entre Ríos (EPRE), Luciano Paulín «intenta justificar con dos mentiras el incremento en el costo de la tarifa de energía eléctrica que vamos a pagar los entrerrianos y que nos lleva a ser la más cara del país».



Lacoste, segun supo 7Paginas, basó tal afirmación con números oficiales a partir del incremento que se autorizó a ENERSA. «En primer lugar dijo que el aumento es del 15%, lo que no es cierto, porque el costo por Kw para consumo mayores de 600 Kw/Bimestre pasa de $ 7,7202 a $ 9,3409 y eso significa un incremento del 21 %, dato fácilmente verificable comparando los cuadros tarifarios de ENERSA», detalló.





Y añadió: «En segundo lugar dijo que no son válidas las comparaciones entre provincias sin identidad a nivel de densidad poblacional o de kilómetros extendidos de red eléctrica y agregó que solo Mendoza se encuentra en una situación parecida a la de nuestra provincia. El nuevo cuadro tarifario de Mendoza, que se puede consultar en http://www.edemsa.com/wp-content/uploads/2021/02/Peque%C3%B1as-demandas-01.jpg , indica que para igual consumo el Kw será de $ 6,9116, muy por debajo de lo que vamos a pagar los entrerrianos», sostuvo el referente de Convergencia radical.





«Vale decir que a estos valores se le debe agregar la carga tributaria (63,70%) por lo que el costo final será de $ 15,29, de forma tal que por cada 65 Kw que consuman las familias entrerrianas por encima de los 600, pagaran $ 1.000 más. Para poner solo un ejemplo, en estos días de altas temperaturas, un muy pequeño local comercial que tenga un aire acondicionado bajo consumo de 4.500 F, va a pagar más de luz $ 5.000 solo por el uso del aire acondicionado», expresó Lacoste.





Hizo hincapié en que los primeros que van a sufrir las nuevas tarifas «serán los usuarios de las cooperativas, porque allí se liquidan en general mes a mes, mientras que los usuarios de ENERSA lo vamos a notar parcialmente cuando se pague el bimestre 2 por las fechas de medición de los estados y en forma completa cuando se liquide el bimestre 3».





Finalmente, Lacoste remarcó: «Las falsedades en las que incurre el EPRE para intentar enredar lo que no pueden justificar , imponen más que nunca la necesidad que el gobernador Gustavo Bordet termine con veinticinco años de intervención de ese organismo, actualmente en manos de uno de los conspicuos dirigentes del peronismo de Paraná y ex intendente, José Carlos Halle, esposo de la ministra de Gobierno, Rosario Romero, un ingrediente más como para dudar de la independencia que debe tener el EPRE»







