Diputados: Estaban los votos para aprobar la interpelación a la ministra de Salud pero presidencia comunicó que no habrá sesión

La sesión que estaba convocada para este miércoles a las 11 se cayó. Desde la Presidencia de la Cámara, a cargo del concordiense Ángel Giano, se comunicó a los jefes de bloque que el cuerpo no se va a reunir.



En la sesión estaba previsto el tratamiento del proyecto de Cambiemos que solicita la presencia en el recinto de la ministra de Salud de la Provincia, Sonia Velázquez, para que informe y brinde explicaciones respecto del plan de vacunación que se lleva a cabo en la provincia contra el Covid-19.



Con 14 miembros, el interbloque de Cambiemos supera los 12 votos necesarios para que la iniciativa prospere, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 116 de la Constitución Provincial, aunque estrictamente no se hable de “interpelación”.

Antecedentes

Es la tercera interpelación que impulsa la oposición para un ministro del gobernador Gustavo Bordet en este período.



En abril de 2020 se cayó el pedido de interpelación a la ministra de Gobierno Rosario Romero por el femicidio de Fátima Acevedo. No acompañaron el pedido cuatro diputados de Cambiemos, a los que se vinculó con Rogelio Frigerio.



En agosto se llamó al recinto a Hugo Ballay. Imprevistamente, el ministro de Economía bajó a dar explicaciones por la licitación a favor del Bersa como agente financiero por 10 años. La oposición se vio obligada a improvisar una interpelación que esperaban para dentro de cuatro semanas.

Fuente: Página Política.

