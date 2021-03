Diputados radicales cuestionaron el discurso de Fernández

La diputada nacional por la UCR, Gabriela Lena, afirmó que “el presidente Alberto Fernández desperdició la oportunidad de dirigir un mensaje de unidad».

Por su parte, su par Atilio Benedetti afirmó que el discurso “no estuvo a la altura de lo que Argentina necesita” y aseveró que el residente «no hizo autocrítica, profundizó la grieta, atacó a la Justicia y no explicó cómo va a reducir la pobreza ni a motorizar la economía del país”,

Gabriela Lena (Diputada nacional UCR): “El presidente Alberto Fernández desperdició la oportunidad de dirigir un mensaje que tendiera a unir a los argentinos en un momento de profunda crisis económica y sanitaria. Sólo escuché agravios, acusaciones y ofensas hacia la oposición, los medios de prensa y la Justicia. Evidentemente, no está a la altura de las circunstancias que atraviesa el país”, consideró la diputada nacional Gabriela Lena (JxC) al término de la inauguración del período de sesiones por parte del primer mandatario.



“Su discurso estuvo alejado de toda realidad. Calificó como un ‘error’ la vacunación de los privilegiados que están cercanos al poder cuando les debió pedir perdón a los ancianos y los trabajadores de la salud. En cambio, tuvo el descaro de afirmar que ‘un mundo con vacunas para pocos será más injusto’”, agregó luego.



Por otra parte, Lena señaló en referencia a otro tramo del discurso presidencial: “Se asombró por un fiscal que está procesado y sigue en funciones, mientras a su lado estaba sentada la vicepresidenta Cristina Fernández que está procesada en varias causas de corrupción”.



Además, advirtió: “Pero lo más preocupante es que anunció claramente que irá por la Justicia, asumiendo el discurso del krichnerismo más duro que busca la impunidad”.



Finalmente, remarcó: “Donde debió haber autocrítica, hubo ataques. Donde se necesitaba un diagnóstico certero de la realidad, hubo relato. Luego, promesas y finalmente un falso llamado a la unidad después de dos horas de agravios y odios”.



. Atilio Benedetti (Diputado nacional UCR): “El discurso que el presidente Alberto Fernández brindó ante la Asamblea Legislativa no estuvo a la altura de lo que Argentina necesita.



Demasiadas chicanas y agravios que atentan contra el clima de integración y colaboración que requiere nuestro país para salir de las dificultades.



El presidente no hizo autocrítica, profundizó la grieta, atacó a la Justicia y no explicó cómo va a reducir la pobreza ni a motorizar la economía del país”. (APFDigital)





