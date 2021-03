Lacoste: «Los entrerrianos lideramos un ranking. Desde hoy pagaremos la energía más cara del país».

El diputado nacional, Jorge Lacoste (UCR-Entre Ríos) dijo que los entrerrianos «pasamos a liderar el ranking de pagar la energía más cara del país», al hacer referencia a la entrada en vigencia del aumento de hasta el 21% en la tarifa de ese servicio público.



Lacoste, referente de Convergencia radical, enfatizó: «En épocas en las que priman los estudios de mercados, los cuadros comparativos, los rankings y los datos que pueden determinar tal o cual situación, quizás al gobernador le resulte grato, o tal vez no, formular un anuncio: Los entrerrianos lideramos un ranking. Desde hoy pagaremos la energía más cara del país», ironizó.



Luego, expresó: «ENERSA, la caja que financia al oficialismo, dispondrá de más recursos a partir de hoy 1° de marzo por la entrada en vigencia del aumento de hasta el 21% de la tarifa de energía dispuesto por el gobernador (Gustavo) Bordet, a través de la Resolución N° 004 del Ente Regulador de Energía de la Provincia de Entre Ríos», dijo Lacoste.



Según nota compartida con 7Paginas, detalló que los consumos por uso residencial, de más de 300 Kw mensual, «pasaran de costar $ 7,7202 a $ 9,3409 el Kw/h. Con los aumentos dispuestos por el gobernador Gustavo Bordet, a partir de este mes de marzo, el costo de la energía en Entre Ríos será un 118 % más cara que en Misiones, un 103,14% más onerosa que en Corrientes, un 22,82% más costosa que en Córdoba y un 10,5% por encima de los valores de Santa Fé», detalló Lacoste.







Y agregó: «Esto no solo afecta a la economía familiar, sino que además incide negativamente con la necesidad de recuperar la economía que tenemos después de la fuerte caída del 2020. La tarifa de energía eléctrica más cara del país, sumado a la altísima presión tributaria provincial, desalienta cualquier posibilidad de inversión y de generación de empleo, con el perjuicio que esto significa para aquellos entrerrianos y entrerrianas que salen a diario a buscar trabajo».







CAJA POLÍTICA. Opinó que en parte de esta situación sucede «por un gobierno provincial que prima el hacer caja política por sobre las necesidades de los sectores más humildes y un ente regulador que no tiene la independencia de criterios para defender a los usuarios. En 1995 la legislatura entrerriana creo, por Art. 46° de la ley N° 8916, el ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ENERGIA (EPRE), el que según el Art. 2° Inciso g) tiene la función de ‘Regular la actividad de distribución de electricidad, asegurando que las tarifas que se apliquen a los servicios sean JUSTAS Y RAZONABLES’. Rápidamente y antes que se constituyera el primer directorio, el entonces gobernador, Jorge Pedro Busti decidió, por decreto 1127/96, de fecha 23 de abril de 1996, intervenir el organismo. La mencionada norma legal dice en su Art- 1° ‘Dispónese la intervención transitoria del ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ENERGIA, hasta tanto se proceda a la designación del Directorio definitivo conforme el procedimiento de selección en los arts. 50 y 51 de la Ley 8916′», recordó Lacoste.





Relacionado