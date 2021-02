Aníbal Vergara: “Loggio tiene razón, Moine representa otro modelo de estado, EN ESE MODELO NO HAY CORRUPCION»

El dirigente de Parana, Aníbal Vergara (foto) integrante del espacio político que conduce entre otros Mario Moine, se refirió a las declaraciones del diputado Loggio, y fue contundente, …el modelo que Loggio defiende es el de un estado corrupto, con cajas de la política, la salud devastada, la justicia ineficiente, y una Omertà que hace a todos cómplice de la situación actual de la provincia…

En referencia al Iosper, sostuvo que en 1995 el Iosper dependía en el gobierno de Moine de la administración central y durante casi 4 años no ingreso personal y no lo conducía un Directorio de 10 personas que cuestan 40 millones de sueldos, y 800 empleados más y miles de contratados amigos, por eso se redujo en 2 puntos, porqué se había reducido el costo de funcionamiento, la prueba está que en esa gestión y la siguiente de Busti la obra social presto servicios normalmente, Bordet muestra su impericia para conducir el estado, se escuda en una decisión de 25 años atrás, lo que debería hacer es una Auditoría para ver qué pasó en estos últimos años con el costo de funcionamiento, opta por remendar y les tira 300 millones a los que generaron el problema, eso no es Gobernar, es llevarla.

La realidad es que más de 300 mil entrerrianos están sin cobertura de Salud y un selecto grupo de sindicalistas se ha enriquecido utilizando la obra social como reducto para hacer negocios y política.

En cuanto a la situación que dejo a Entre Ríos, es falsa y sumamente temeraria, ya que en 2023 van a dejar una deuda en dólares impagable, con un estado ineficiente, y un déficit que surge de una combinación de malas políticas, corrupción y falta de planeamiento. Van a dejar a la provincia como han dejado Concordia, la ciudad más pobre del país.

Finalmente anuncio que junto al ex gobernador y muchísimos de dirigentes de toda la provincia trabajan en un proyecto de provincia para poner a consideración de los entrerrianos, donde la ética y la transparencia serán banderas innegociables, y preparan un encuentro para el 27 de febrero.

Aníbal José Vergara

ETER

Relacionado