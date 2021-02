Convergencia y el discurso de Bordet: «Como las cuentas  públicas entrerrianas, más en él debe que en el haber»

Desde Convergencia radical se emitió un documento en torno al discurso del gobernador, Gustavo Bordet ante la Asamblea Legislativa, refrendado por el diputado nacional, Jorge Lacoste y por Leandro Arribalzaga..

Se expresó: «Las omisiones en la que incurrió el gobernador Gustavo Bordet, en el discurso pronunciado ante la asamblea legislativa para dejar inaugurado el 142° período de sesiones ordinarias de la legislatura entrerriana, muestra a las claras que su gobierno carece de un diseño de políticas públicas que aporten a resolver los problemas estructurales que padece nuestra provincia desde hace muchos años.

Bordet destaco, casi como la gestión más importante, la posibilidad de lograr que los excedentes de CAFESG sean percibidos en especie “lo que permitirá cuadruplicar los ingresos” que valoramos por supuesto, pero ni una sola referencia hizo a gestionar la percepción de las regalías de Salto Grande en especie -lo que permitiría multiplicar también por cuatro los ingresos- y de esa forma bajar el costo de la energía, que desde el 1° de marzo será lamentablemente la más cara del país. Queda más que claro que no se hace porque dejarían de entrar esos recursos al tesoro provincial y pasarían a ser imputados a la cuenta de la distribuidora (ENERSA), desmintiendo los hechos sus dichos electorales de una supuesta preocupación e interés en bajar el costo de la luz», indicaron desde Convergencia.

Para añadir: «El gobernador hizo mucho hincapié en la vuelta a la presencialidad, pero no destinó ni un minuto de su discurso a plantear estrategias para salir del último lugar de los indicadores de deserción escolar (53% de los alumnos no termina la secundaria), ni cómo vamos a disminuir la repitencia del nivel primario que llega al 5,6%, o como se piensa jerarquizar la actividad docente desde los salarial, nuestros maestros son los 4to peores pagos del país.

Celebramos que anuncie, por cuarta vez, la decisión de darle continuidad a la idea de contar con un laboratorio de medicamentos provincial, proyecto comenzado por el ex gobernador Sergio Alberto Montiel, que inexplicablemente dejaron dormido durante 18 años.

Por otro lado, desde Convergencia le decimos al gobernador que no es su tarea “llamar la atención sobre el déficit de la caja de jubilaciones” como dijo, sino que su tarea es ofrecer soluciones a un problema de vieja data y que no se olvide que su partido maneja la caja desde hace 18 años, donde entre otras cosas durante su gobierno se pagaron jubilaciones y pensiones a personas fallecidas.

Los contribuyentes entrerrianos esperaban alguna palabra sobre la ley de emergencia 10.806 que sancionó el año pasado y que en principio vence el 30 de junio próximo, pero que puede ser prorrogada por decreto del gobernador, porque urge bajar la presión tributaria sobre los sectores de la producción y el trabajo, pero nada dijo».

Finalmente consideraron: «De reformas estructurales nada. Cero referencia a la reforma política de la que alguna vez asumió como compromiso personal impulsarla; tampoco nada dijo sobre la puesta en funciones de Consejo Económico y Social consagrado por unanimidad en la reforma constitucional del 2008;; no anunció iniciativas de lucha contra la corrupción para evitar que se vuelvan a perder 2.000 millones de la legislatura o que se defraude a la Caja de Jubilaciones como el caso de la ex senadora Elsa Ruiz Díaz (PJ) que fue condenada a devolver $500 mil; no habló de reforma tributaria tema que se viene demandando desde hace muchos años y mucho menos fijo postura de normalizar el EPRE, que esta intervenido desde el 24 de abril de 1996, para evitar que ENERSA sea la distribuidora más cara del país», concluyó el documento de Convergencia.