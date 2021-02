Bordet dejó inaugurado un nuevo período de sesiones de la Legislatura

Bordet comenzó su discurso a las 11:40, con salud como eje inicial y la pandemia de Covid – 19 como tema central. “La Provincia ha demsotrado su fortaleza en medio de una crisis inédita a nivel mundial”, destacó, mencionando la necesidad de “un Estado fortalecido capaz de redireccionar esfuerzos” para atender este tipo de situaciones imprevistas.



Destacó las condiciones y la inversion pública en salud y que en todos los pueblos y ciudades se pudo mantener “con el acompañamiento del Estado su nivel de actividad económico. Destacó en esto el acompañamiento de Fernández.



Entre Ríos “fue la primera provincia en crear el Comité de Emergencia y un plan operativo estratégico para un abordaje técnico desde dictinstas disciplinas” de la pandemia, expresó, detallando que se registraron más de un mil protocolos para distintas actividades.



Afirmó que contener “en el tiempo la expansión de la pandemia y equipar el sistema de salud en los subsistemas públicos y privados” fue uno de los logros de este último año. Destacó que en los países centrales colapsaron los servicios de salud pero “ningún entrerriano dejó de ser asistido”, subrayó.



En orden a esto, recordó que el Hospital de la Baxada fue “una obra injustamente abandonada por la gestión anterior de Mauricio Macri” y que las obras del Hospital Bicentenario de Gualeguaychú, fue afrontado por el gobierno provincial porque la administración de Maurio Macri “hizo caer el convenio y que ahora se rubricó un acuerdo con el gobierno de Alberto Fernández para proseguir su construcción.



Bordet hizo un furete econocimmiento al sector de salud por su compromiso para afrontar las consecuencias del Coronavirus, despertando el primer aplauso de la mañana. Pidió mantener los protocolos de salud para evitar picos de contagios. Y adelantó que Infader, la compañía farmacéutica provincial formada con financiamiento del Instituto del Seguro, será una realidad para proveer de insumos al sistema entrerriano, lo que motivó el segundo aplauso de la concurrencia.



Bordet recordó que en 2017 devolvió 0.5 puntos de aporte patronal al Iosper y anunció que en 2021 “vamos a restituir otro 0.5” lo que implica inyectar más de 300 millones de pesos en la obra social. “Antes de terminar mi mandato se restituirán por completo los dos puntos a la obra social”, afirmó. Los dos puntos de aporte patronal al Iosper habían sido sacados por el gobierno de Mario Moine, con la sanción en agosto de 1995 de la ley de emergencia.



Destacó también la sanción del cupo laboral trans en la Administración Pública y puso de relieve la figura de la ex legisladora Emilce Pross, recientemente fallecida, por su “compromiso con estos derechos”, lo que generó otro aplauso, el tercero en su alocución.



“La presencialidad es una decisión tomada que esperamos sea compartido por gremios, docentes, padres y alumnos. El 1 de marzo dará comienzo el ciclo lectivo en Entre Ríos”, sentenció en medio de nuevos aplausos.



También dedicó un recordatorio a quien fuera el intendente de Gualeguay, Federico Bogdan, a quien calificó como “un gran intendente” e hizo “un sentido homenaje al querido federico”. Quinto aplauso.



Además, señaló que el objetivo es que haya una cobertura en el territorio provincial del 100 % agua potable y 80% cloacas. Y precisó que esto se realizará con inversiones conjuntas con el Enohsa que dirige Enrique Cresto.



En cuanto a las obras públicas, sentenció que cuando hay acompañamiento del gobierno nacional, “las obra viales se pueden hacer y es lo que estamos haciendo en Entre Ríos”, sostuvo, arrancando otro aplauso. Antes había detallado una serie de obras que por “desidia” del gobierno nacional de Cambiemos habían caído, como la obra del puente Toledo en el norte provincial y la ruta nacional 18 que une las dos costas de la provincia.



También dijo que la política de vivienda federal estuvo “ausente” durante cuatro años, lo que provocó que los asistentes volvieran a aplaudirlo.



Aseguró que es existe una “deuda pendiente” con la sanción de una nueva ley de agroquímicos. Y por eso convocó a la legislatura a formar una bicameral para sancionar una norma con la base del “amplio consenso”.



También subrayó la sanción de la ley de paridad de género y la labor de la vicegobernadora Laura Stratta como factor decisivo para su promoción, indicando que es una norma que pone a Entre Ríos “a la vanguardia nacional”, precisando que su tratamiento se dio a través del concurso con una multiplicidad de voces de todos los sectores, lo que dio marco a un nuevo aplauso en la sala.



Pidió pronto tratamiento del régimen de protección a mujeres víctimas de violencia de género y destacó que el sistema de juicio por jurados populares resultó un “avance histórico, que acerca la Justicia a los ciudadanos”.



Anticipó el envió de varios proyectos para modernizar la Administración Pública como la ley de procedimientos y un código procesal administrativo y la reforma de las leyes 7060 y 7061 para agilizar los procedimientos administrativos. También un Código de faltas “un código de convivencia para contemplar las infracciones que no son delitos”, describió.



Bordet señaló que la gestión económica “estuvo fuertemente afectada por la pandemia”. A pesar de ese marco “mejoramos de manera significativa la calidad del gasto público. Los gastos de funcionamiento pasaron del 9 al 6,8% entre 2015 y 2020 y hubo una baja de la planta de personal del 4% sin despidos, sólo por jubilaciones, renuncias y fallecimientos, bajando del 70 al 54%”, detalló.



“Siempre velamos por mantener el salario y las condiciones laborales de los trabajadores estatales”, consignó, tras lo cual llamó la atención por el crecimiento del gasto prevsional, que en 2021 insumirá 19 mil millones de pesos y que año a año crece a razón del 40%. “Insisto en que debe darse un debate franco y sincero para encongtrar una salida”, desafió.



Asimismo, afirmó que la emisión del título por u$s 500 millones a una tasa anual del 8,75% “era la única manera de financiar el déficit” del Estado y que al momento de su emisión resultaba “imposible de prever las condiciones que se iban a dar luego” de megadevaluación y crisis económica agrava. Aseguró que inició un proceso de reestructuración de buena fe y que se logró un principio de acuerdo que permitirá levantar la demanda judicial que habían interpuesto en Nueva York los acreedores, logrando además “duplicar el plazo de pago y bajar la tasa de interés promedio”. “Siempre primó el objetivo de cuidar los intereses de la provincia y de nuestra gente”, consideró en medio de nuevos aplausos.



Entre los presentes se destacó la presencia del ex gobernador Jorge Busti y de representantes de organizaciones intermedias. Por el Poder Judicial se vio al presidente del Superior Tribunal Martín Carbonell y al Defensor General Maximiliano Benítez. No se distinguió al Procurador General Jorge García entre la concurrencia.



La ceremonia comenzó a las 11:20 cuando la vicegobernadora Laura Stratta declaró abierta la Asamblea y convocó a las comisiones de interior y exterior a recibir al gobernador Gustavo Bordet. Busti y la diputada nacional Carolina Gaillard hizaron la bandera nacional y Carbonell y la diputada nacional Blanca Osuna hicieron lo propio con la de Entre Ríos. (APFDigital)

