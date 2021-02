Ezequiel Unsain: “Hay que ir por la vida predicando con el ejemplo, y esa es un poco mi misión”

El reciente campeón de la Copa Sudamericana habló sobre su emoción al salir campeón, de su equipo y de la idolatría en su pueblo natal, en un mano a mano imperdible con Noti Alcaraz.



Ezequiel Unsain, el arquero surgido en Unión de Alcaraz, generó una revolución en todo Paraná Campaña al consagrarse campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia, sobre todo en su pueblo natal, donde la gente salió en caravana a festejar.



Noti Alcaraz se comunicó con el guardameta para charlar sobre ese importante momento, el equipo, y lo que sus actuaciones generan en la gente de Alcaraz.



En referencia a sus sentimientos por la obtención de la copa expresó que “después del pitazo final del árbitro sentí felicidad, alegría, orgullo, satisfacción, son sensaciones que te las dan momentos como éste. Son muchas las cosas que uno va pasando a lo largo del camino y poder obtener un título de tamaña envergadura, y haberlo hecho con Defensa y Justicia, un club muy humilde, trabajador, que viene peleándola desde abajo, es una alegría enorme”. Y agregó: “lo primero que se me vino a la cabeza fueron mis hijos que son, sin dudas, el motor qué día a día mueve mis ilusiones y esperanzas. No veía la hora de verlos, abrazarlos, de festejar y disfrutar con ellos; mi mujer, mis viejos, mis hermanos, tuve la suerte de que también hayan podido estar ahí”.



Sobre el equipo campeón, del cual es el capitán, manifestó que “contó con muchas virtudes a lo largo del camino, pero haber sostenido una idea de juego en todas las canchas y haber propuesto lo que nosotros queríamos me parece algo para destacar. No hay muchos equipos que tengan la capacidad de plasmar lo que nosotros hicimos adentro del campo de juego, y siempre con la humildad y el esfuerzo, la responsabilidad, la honestidad, nos hemos manejado con esos valores y eso ha sido lo que nos ha llevado a estar tan conectados en momentos tan importantes del semestre y a hacer grandes partidos en escenarios muy difíciles, contra rivales históricos. Me parece que el equipo ha sido muy resiliente durante todo el proceso porque ha recibido muchos golpes, el más duro fue el de Santos de Brasil, que perdemos 2 a 1 sobre la hora y nos termina dejando eliminados de la Copa Libertadores, sin embargo el equipo no caducó, siguió insistiendo de la misma manera y terminó consiguiendo algo que realmente fue muy buscado y por sobre todas las cosas muy trabajado”



Consultado sobre el partido más difícil en el proceso de obtención de la copa, consideró que ”fue el encuentro de vuelta con Vasco da Gama por los octavos de final, me animaría a decir que fue el único partido en donde no pudimos dar muestra de una clara superioridad sobre nuestro rival, se cerraron y achicaron muy bien los espacios, impidieron que nosotros podamos generar jugadas de gol como sí lo hicimos durante toda la Copa Sudamericana. No tuvimos demasiadas ocasiones de peligro durante los noventa minutos y ellos contaron con varias situaciones como para liquidar la serie. Y aseveró: “ Creo que contamos con la ayuda de la suerte, porque encontramos un gol que si bien lo buscábamos, no esperamos que se dé con esas características”. (Nota del autor: el partido lo ganó Defensa por 1 a 0 luego de un error del arquero rival)



El partido contra Santos de Brasil le valió muchas críticas a Defensa por parte del periodismo, por considerar que el Halcón debió haber cerrado un partido que terminó perdiendo sobre el final.



Sobre esta situación, Ezequiel consideró que “hubo un quiebre emocional, si bien el dolor por la eliminación fue muy grande, el equipo se dio cuenta que estaba en condiciones de conseguir algo importante, porque logramos jugar la primer fase de grupos de Libertadores de la historia de Defensa y Justicia con una altura y con una dignidad tremenda. De hecho creo que salvo el partido con Delfín en Ecuador, en los demás partidos dimos muestra de nuestra competitividad y me animaría a decir que en la mayoría de esos partidos merecimos mucho más, entonces el haber estado a la altura en una fase de libertadores contra equipos como Olimpia y Santos nos hizo dar cuenta que realmente podíamos ir hacia adelante por cosas muy importantes, nos hizo saber qué contábamos en el plantel con jugadores que podían llegar a aportarnos mucho”. Y señaló que “en cuanto a la forma de juego nosotros en ningún momento nos reprochamos nuestra idea, nuestra forma, porque nosotros y la institución entendemos el fútbol de esa manera, no hay una fórmula mágica que te asegure ganar absolutamente todos los partidos, entonces estaba más que claro que íbamos a seguir intentando con lo nuestro, si bien obviamente hubo muchas situaciones en fase de grupos, la eliminación incluida, que nos enseñaron muchas cosas y nos ayudaron a ser mejores”.



Hace unos días se conoció la renuncia de Hernán Crespo como DT, y sobre esto también hablamos con Ezequiel: “desde que estoy acá han pasado muchos técnicos por la institución, y todos estos años el club siempre ha estado posicionado arriba, eso quiere decir que la competitividad no ha bajado nunca y eso se debe a que se ha seguido siempre un mismo modelo de contrataciones y ha intentado respetar el mismo estilo, entonces nosotros tenemos que seguir trabajando de la misma manera. Estamos muy agradecidos con Hernán y todo su grupo de trabajo porque nos han ayudado a crecer, nos han hecho aprender muchísimo durante el tiempo que hemos estado juntos pero esto continúa. Le deseamos lo mejor en donde le toque estar tanto a él como a su cuerpo técnico pero nosotros seguimos acá en Defensa y Justicia, tenemos objetivos muy lindos y muy grandes por delante, y lo último que debemos hacer es desenfocarnos por esto. Esperaremos tranquilos la llegada del nuevo cuerpo técnico y una vez que ya esté confirmado nos pondremos a trabajar a la orden de quien venga, siempre con la misma pasión, esperanzas, ganas y humildad para seguir creciendo y en definitiva a seguir poniendo a Defensa y Justicia en los primeros planos del fútbol nacional e internacional”.



Eze es ídolo de un pueblo entero, la gente sigue las campañas de Defensa como el mejor hincha, cuando viene se sacan fotos con él, y hasta le hicieron un mural en el portón de una gomería. Y aunque es el personaje famoso de Alcaraz, él no lo siente así:



“Que la gente de mi pueblo me muestre su apoyo constante no hace más que enorgullecerme enormemente, porque es gente que me conoce y me ha visto desde muy chiquitito, que sabe lo que yo siento por el fútbol y por la profesión. Que ellos me demuestren su apoyo constante a mí me reconforta un montón y me alegra mucho que aún hoy, habiendo pasado tanto tiempo, puedan mostrarme su apoyo”. Pero aclara que “No me autodenomino el famoso del pueblo en lo absoluto, tuve la suerte de que me llegó la oportunidad, la aproveché y hoy soy jugador profesional, pero soy uno más, de hecho lo demuestro cada vez que voy para el pueblo, intento interactuar con las personas que se acercan, sacarme fotos sin ningún tipo de inconvenientes, porque considero que la vida es así, yo soy una persona normal. Siento que no tengo que ponerme por sobre nadie solo por ser jugador de fútbol, aunque la profesión esté muy valuada a nivel social realmente nosotros somos personas que vivimos, que sentimos, que tenemos los mismos problemas qué tiene toda la gente.



“He tenido siempre la misma manera de manejarme, con mucha humildad, siempre con perfil bajo, nunca intentando llamar la atención bajo ningún concepto, y es así como yo entiendo la vida, yendo tranquilo por el camino correcto y transmitiendo los valores que me han transmitido a mí desde muy pequeño en mi familia, en Newell’s y acá. Siempre digo lo mismo: hay que ir por la vida predicando con el ejemplo y esa es un poco mi misión. Y siempre mantener los pies sobre la tierra y hacerle notar al habitante de Alcaraz que pueda acercarse tranquilamente a charlar conmigo, sacarse una foto, que obviamente va a ser muy bien recibido por mí y por mi familia”

